音楽と友情、そして“ガンダム愛”が響き合う一夜。祝おうぜ！古希前哨戦＆還暦！ガンダムスペクトラム！
2025年10月27日（月）、東京・汐留「BLUE MOOD」にて、音楽界のレジェンドたちが一堂に会するスペシャルライブが開催される。
〇長友仍世（infix）還暦 × 岡本郭男（ex.スペクトラム）古希直前！
諸岡ケンジプロデュース スペシャル・バースデイライブ開催！
今回のステージは、infixのヴォーカリスト・長友仍世の還暦、そして元スペクトラムのドラマー・岡本郭男の古希を目前に控えた、ダブルアニバーサリーライブ！この特別な夜をプロデュースするのは、シンガーソングライター 諸岡ケンジ。長年の音楽仲間たちが集結し、熱く、心に響く祝福のステージを繰り広げる。
〇日本アニメ史に残る「ガンダムシリーズ」の主題歌を歌った3人のアーティストが同じ夜に集う奇跡のステージが実現！
・諸岡ケンジ：「Don’t Stop! Carry On!!」
（『機動戦士Vガンダム』エンディングテーマ）
・長友仍世（infix）：「WINNERS FOREVER〜勝利者よ〜」
（『機動戦士Vガンダム』エンディングテーマ）
・奥土居美可：「Human Touch」
（『機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY』エンディングテーマ）
“ガンダムソング”を代表する3人が勢ぞろいし、世代を超えて愛される名曲たちを披露する。
これこそ、音楽とアニメが融合する至高の一夜！
〇出演アーティスト
岡本郭男（ex.スペクトラム）／長友仍世（infix）／諸岡ケンジ／奥土居美可
Tak斎藤／taka／中川雅之／梅村仁／小暮“jari”孝史
Blacky Kuroda／河野啓三／mana／カナタ＆レン／梅村文月 他多数
Supported by 東京自由学院（Tokyo Jiyu Gakuin）
※敬称略
＜開催情報＞
祝おうぜ！古希前哨戦＆還暦！
日程：2025年10月27日（月）
会場：BLUE MOOD（東京・汐留）
オープン：開場18:00 / 開演19:30）
チケット： 前売り6,000円 / 当日7,000円
スペシャルチケット：1万円（予約限定・リハーサル観覧付き）別途2オーダー要
ツイキャス有料生配信ライブ料金：3000円
※生配信後２週間のアーカイブ有
※生配信終了後も購入可
※購入後のキャンセル・返金不可(公演中止・延期の場合を除く)
チケット販売ページ：https://premier.twitcasting.tv/c:blue_mood/shopcart/398501
■BLUE MOOD公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・雅楽演奏や漫才説法、生前葬等が決定！250名超の僧侶が集まる「万博寺」【大阪・関西万博】
・突っ張るだけで簡単設置！カスタマイズが自由自在な有孔ボードの突っ張りラック
・軽い＆キャスター付きで移動が楽！折りたたみ式3連結パーティション
・秋の味覚を贅沢に味わう！天丼はま田「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」
・小さくたためて、大きく使える！2WAY折りたたみボストンバッグ
〇長友仍世（infix）還暦 × 岡本郭男（ex.スペクトラム）古希直前！
諸岡ケンジプロデュース スペシャル・バースデイライブ開催！
今回のステージは、infixのヴォーカリスト・長友仍世の還暦、そして元スペクトラムのドラマー・岡本郭男の古希を目前に控えた、ダブルアニバーサリーライブ！この特別な夜をプロデュースするのは、シンガーソングライター 諸岡ケンジ。長年の音楽仲間たちが集結し、熱く、心に響く祝福のステージを繰り広げる。
・諸岡ケンジ：「Don’t Stop! Carry On!!」
（『機動戦士Vガンダム』エンディングテーマ）
・長友仍世（infix）：「WINNERS FOREVER〜勝利者よ〜」
（『機動戦士Vガンダム』エンディングテーマ）
・奥土居美可：「Human Touch」
（『機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY』エンディングテーマ）
“ガンダムソング”を代表する3人が勢ぞろいし、世代を超えて愛される名曲たちを披露する。
これこそ、音楽とアニメが融合する至高の一夜！
〇出演アーティスト
岡本郭男（ex.スペクトラム）／長友仍世（infix）／諸岡ケンジ／奥土居美可
Tak斎藤／taka／中川雅之／梅村仁／小暮“jari”孝史
Blacky Kuroda／河野啓三／mana／カナタ＆レン／梅村文月 他多数
Supported by 東京自由学院（Tokyo Jiyu Gakuin）
※敬称略
＜開催情報＞
祝おうぜ！古希前哨戦＆還暦！
日程：2025年10月27日（月）
会場：BLUE MOOD（東京・汐留）
オープン：開場18:00 / 開演19:30）
チケット： 前売り6,000円 / 当日7,000円
スペシャルチケット：1万円（予約限定・リハーサル観覧付き）別途2オーダー要
ツイキャス有料生配信ライブ料金：3000円
※生配信後２週間のアーカイブ有
※生配信終了後も購入可
※購入後のキャンセル・返金不可(公演中止・延期の場合を除く)
チケット販売ページ：https://premier.twitcasting.tv/c:blue_mood/shopcart/398501
■BLUE MOOD公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・雅楽演奏や漫才説法、生前葬等が決定！250名超の僧侶が集まる「万博寺」【大阪・関西万博】
・突っ張るだけで簡単設置！カスタマイズが自由自在な有孔ボードの突っ張りラック
・軽い＆キャスター付きで移動が楽！折りたたみ式3連結パーティション
・秋の味覚を贅沢に味わう！天丼はま田「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」
・小さくたためて、大きく使える！2WAY折りたたみボストンバッグ