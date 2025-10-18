Âç³¤¸¶¤Ë2¿Í¤ÇÁæ¤®½Ð¤¹¡©¡¡Á¥·Á¥Ù¥Ã¥É¤òÈ÷¤¨¤¿Âçºå¡¦½½»°¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤¬¾¼ÏÂ¤¹¤®¤ë
¹¾¸Í»þÂå¤ÎÏÂÁ¥¤Î¤è¤¦¤ÊÁ¥·Á¥Ù¥Ã¥É¤òÈ÷¤¨¤¿¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤¬SNS¾å¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ÎÂ¸ºß´¶¡ªÏÃÂê¤ÎÁ¥¥Ù¥Ã¥É
¡ÖÂç²ñÁ°Æü¤Ç¿çÌ²¤Î¼Á¹â¤á¤¿¤¤¤±¤ÉÉáÄÌ¤Î¥Û¥Æ¥ë¹â¤¯¤Æ¥é¥Ö¥Û¤Ë¤·¤¿¤é¥Ù¥Ã¥ÉÁ¥¤Ç»à¤ó¤Àw¡×¤È¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¤Õ¤è¤·¤µ¤ó¡Ê@_fuyoshi¡Ë¡£
¤¢¤½VIVAºåµÞ°ñÌÚÅ¹¡ÊÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥²¡¼¥à¡ÖÂÀ¸Ý¤ÎÃ£¿Í¡×¤ÎÂç²ñ¡ÖVIVAcup2025¡×¤Ë´ÆÆÄ·óÁª¼ê¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤áÍèºå¤·¤¿¤Õ¤è¤·¤µ¤ó¤¬½ÉÇñ¤·¤¿¤Î¤ÏÂçºå¡¦½½»°¤Î¡Ö¥Û¥Æ¥ë ¥Á¥ç¥¦ ½½»°¡×¡£ºåµÞÅÅ¼Ö¡¦½½»°±Ø¤ÎÆîÀ¾¤Î¥Û¥Æ¥ë³¹¤Ë¤¢¤ëÂç·¿¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Õ¤è¤·¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¼¡¼¤³¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿·Ð°Þ¤Ï¡©
¤Õ¤è¤·¡§Âç²ñ¤¬ËüÇîºÇ½ª½µ¤Î»°Ï¢µÙ¤È½Å¤Ê¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°Â¤¯¤ÆÁê¾ì¤¬ÉáÃÊ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿Í¤Ê¤Î¤Ç¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§Åù¤ÎÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ä¶¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤Á¤ã¤ó¤È¸Ä¼¼¤Ç¿²¶ñ¤Î¤¢¤ë¥é¥Ö¥Û¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤³¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤Õ¤è¤·¡§¶õ¤Éô²°¤¬2Éô²°¤À¤±¤Ç¡¢ÊÒÊý¤¬Á¥¤ÎÉô²°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤é¼Ì¿¿¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¥Ù¥Ã¥É¤Ï¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤Æ¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¿²¿´ÃÏ¤Ï³ä¤ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼Åê¹Æ¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Õ¤è¤·¡§¿²¤ëÁ°¤Ë¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤Æ¿²¤ë»þÅÀ¤Ç¿ôÉ´¤Õ¤¡¤Ü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤Éµ¯¤¤¿¤é¡¢1ËüÄ¶¤¨¤Æ¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¨¤¤Àª¤¤¤Ç¿¤Ó¤¿¤Î¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¤³¤¦¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬·ë¹½¤¢¤Ã¤Æ¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ10Ëü°Ê¾å¤Õ¤¡¤ÜÌã¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤ÎÂç²ñ¤«¤È»×¤Ã¤¿¤éÂÀ¸Ý¤ÎÃ£¿Í¤ÇÇï»ÒÈ´¤±¡×¤ÈÇÏ¼¯¤Ë¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾¯¤·Èá¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡þ¡¡¡þ
SNS¥æ¡¼¥¶¡¼Ã£¤«¤é
¡ÖÂçÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¡×
¡Ö¤¤¤Þ¤³¤¦¤¤¤¦¥é¥Ö¥Û¤ÏÀäÌÇ´í×ü¼ïIAÎà¤Ê¤Î¤Ç¡¢Çñ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×
¡Ö¤¨¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¡©¤È»×¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ï¤ê½½»°¤ä¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÉô²°ÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹(¾Ð)¡×
¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¡£¤´¶½Ì£¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤ÒÆ±¥Û¥Æ¥ë¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤Ê¤ª¤Õ¤è¤·¤µ¤ó¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÀè½Ò¤Î¡ÖVIVAcup2025¡×1ÆüÌÜ¤ÇÍ½Áª1°ÌÄÌ²á¡¢Áí¹ç4°Ì¡£ÊÌ¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿ÍâÆü¤Î2ÆüÌÜ¤ÏÁí¹ç5°Ì¥¿¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤â¤·¥Û¥Æ¥ë ¥Á¥ç¥¦ ½½»°¤ËÏ¢Çñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÀ®ÀÓ¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ãæ¾ ¥¿¥«¥Î¥ê¡Ë