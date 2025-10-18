◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース―ブルワーズ（2025年10月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。初回の第1打席で今ポストシーズン（PS）3本目となる8試合ぶりの本塁打を放ち、投打の活躍に現地放送席からは驚きの声が上がった。

初回、投手として先頭・チュラングを四球で出したが、後続を3者連続三振に仕留め、盤石の立ち上がりで本拠を沸かせた。

慌ただしく打席の準備に入ると、相手先発左腕・キンタナとの対戦でフルカウントからの6球目、スラーブを完璧に捉え、右翼席へ先頭打者アーチ。打球速度116.5マイル（打球速度約187.4キロ）、打球飛距離446フィート（約135.9メートル）、打球角度29度を計測した。

3者連続三振で沸いた本拠ファンは総立ちでさらに盛り上がり、ベンチも二刀流でいきなり活躍した大谷に唖然となった。

この日は米テレビ局「TBS」が試合を中継。実況はブライアン・アンダーソン氏、解説は元ブレーブスで2005年にゴールドグラブ賞（外野手部門）を受賞したジェフ・フランコア氏とメッツなどで活躍し、通算136勝、1989年にはゴールドグラブ賞も受賞したレジェンド右腕のロン・ダーリング氏の2人のレジェンドが務めた。

アンダーソン氏は「大谷翔平が早くも見せ場をつくっています。先頭打者ホームランです！」と実況。「初回表に3者連続三振を奪った後でした」と驚きを隠せない様子だった。

ジェフ・フランコア氏は「どこかの時点で、彼が大きく爆発することは分かっていました」と解説した。