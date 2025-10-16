ÌôÊªÉþÍÑ¤ÇÌµÌÈµö±¿Å¾¢ª8ÂæÍí¤à¾×ÆÍ»ö¸Î¤ÇÁ´¼£12½µ´Ö¤Î½Å½ý¼Ô¤â½Ð¤¿¤¬¡Ä¹µÁÊ¤Ç¸º·º¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ20Âå½÷À
´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë¹¾Æî¡Ê¥«¥ó¥Ê¥à¡Ë¤ÎÃæ¿´Éô¤ÇÌôÊª¤òÉþÍÑ¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÌµÌÈµö±¿Å¾¤ò¤·¡¢¼ÖÎ¾8Âæ¤¬Íí¤àÂ¿½Å¾×ÆÍ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿20Âå½÷À¤¬¹µÁÊ¿³¤ÇÄ¨Ìò3Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ù¥ó¥Ä¤ÇÅ¥¿ì±¿Å¾¢ª»àË´»ö¸Îµ¯¤³¤·¤¿´Ú¹ñÈþ½÷DJ
¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¡¦·º»ö¹µÁÊ4-1Éô¡Ê¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Û¡¢¥ª¥à¡¦¥Á¥ç¥ë¡¢¥æ¥ó¡¦¥¦¥©¥ó¥â¥¯ÉôÄ¹È½»ö¡Ë¤Ï10·î16Æü¡¢ÆÃÄêÈÈºá²Ã½Å½èÈ³Ë¡¾å¤ÎÆ¨ÁöÃ×½ý¤ª¤è¤Ó´í¸±±¿Å¾Ã×½ý¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¡ÊÌµÌÈµö±¿Å¾¡Ë¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Ç¹´Â«µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿20Âå½÷À¥¥à»á¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¨Ìò3Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤Î1¿³¤ÇÀë¹ð¤µ¤ì¤¿Ä¨Ìò3Ç¯6¥«·î¤è¤ê6¥«·î¸º·º¤µ¤ì¤¿ÎÌ·º¤Ç¤¢¤ë¡£
ºÛÈ½Éô¤Ï¡ÖÈï¹ðÂ¦¤¬¹µÁÊ¿³¤Ë»ê¤Ã¤ÆÈï³²¼Ô2¿Í¤È¹ç°Õ¤·¡¢Èà¤é¤¬´²Âç¤Ê½èÊ¬¤òÃ²´ê¤·¤¿¤³¤È¤¬ÍÍø¤ÊÎÌ·ºÍ×ÁÇ¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¸¶¿³¤Î·ºÎÌ¤Ï½Å¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥¥à»á¤ÏºòÇ¯11·î2Æü¸á¸å1»þ42Ê¬¤´¤í¡¢¥½¥¦¥ë¹¾Æî¶è¥Æ¥Ø¥é¥óÏ©¤ÇÌµÌÈµö¾õÂÖ¤ÇÊì¿Æ¤Î¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢¼Ö6Âæ¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏµÕÁö¤·¤Æ¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤1Âæ¤È¾×ÆÍ¤·¡¢·×8Âæ¤¬Íí¤àÂ¿½Å¾×ÆÍ»ö¸Î¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿ÍÆµ¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢»ö¸ÎÄ¾Á°¤ÎÆ±Æü¸á¸å1»þº¢¤Ë¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¾¾Ô³¶èµðÍ¾Æ¶¡Ê¥½¥ó¥Ñ¥°¡¦¥³¥è¥É¥ó¡Ë¤Î¤È¤¢¤ëÎ¢Æ»¤Ç¡¢4ºÐÃË»ù¤¬¾è¤Ã¤¿¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿30Âå½÷À¤ò²¥¤êÆ¨Áö¤·¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¥¥à»á¤¬µ¯¤³¤·¤¿»ö¸Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ·×11¿Í¤¬Éé½ý¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á1¿Í¤ÏÁ´¼£12½µ´Ö¤Ë¤¢¤¿¤ë½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¥¥à»á¤Ï»ö¸Î¸½¾ì¤ÇÌµÌÈµö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ¤Ï°û¼ò¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËãÌôÎà¤Î´Ê°×»îÌô¸¡ºº¤Ç¤â±¢ÀÈ½Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡£
»ö¸ÎÅö»þ¡¢¥¥à»á¤Ï¼£ÎÅÌÜÅª¤Ç¸þÀº¿ÀÀ°åÌôÉÊ¤Î¡Ö¥¯¥í¥Ê¥¼¥Ñ¥à¡×¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
1¿³¤Ç¤Ï¥¥à»á¤ËÄ¨Ìò3Ç¯6¥«·î¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£1¿³¤ÎºÛÈ½Éô¤Ï¡ÖÌôÊª±¿Å¾¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ¸Ì¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¿Í¤ÎÀ¸Ì¿¤Þ¤Ç¤â¶¼¤«¤¹´í¸±¤ÊÈÈ¹Ô¡×¤È¤·¡¢¡ÖÈï¹ðÂ¦¤ÏÌôÊª¤Ë¤è¤ëÀº¿ÀÉÂÅª¾ã³²¤Ç¿´¿ÀÌ×¼å¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢·Ð°Þ¤äÈÈ¹Ô¼êÃÊ¡¦ÊýË¡¡¢Àº¿À´ÕÄê·ë²Ì¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤È¡¢»öÊª¤òÊÛÊÌ¤·¤¿¤ê°Õ»×¤ò·èÄê¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬Ãø¤·¤¯Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
