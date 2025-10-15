長年連れ添ってきた夫婦にとって、定年退職は“新たな暮らしのスタート”とされます。旅行、趣味、庭仕事――「これからは夫婦でゆっくり」と期待する一方で、実際には会話が減り、生活リズムが合わず、すれ違いが深まっていく例も少なくありません。厚労省の統計でも、60代以降の熟年離婚・別居は年々増加しています。「老後は一緒に穏やかに」――その願いが、突然の“別れ”に変わった夫婦の姿を見ていきます。

「まさか、あの人が出ていくなんて…」

神奈川県に住む小山美津子さん（仮名・69歳）は、3年前に夫・康弘さん（仮名）が定年を迎えたことをきっかけに、ふたり暮らしを始めました。子どもたちはすでに独立し、30年以上続いた「家にいない夫」が、突然“毎日家にいる存在”になったのです。

「最初は楽しみにしていたんです。でも、2週間も経つと違和感だらけで。生活音のひとつひとつが気になって、何を話していいかも分からなくなって」

夫婦の会話は日ごとに減っていき、リビングに沈黙が漂う日が続いたといいます。

ある日、美津子さんが買い物から帰ると、リビングの机に小さなメモが置かれていました。

「すまん、俺が無理だった。ここにいるのがつらい。しばらく距離を置かせてほしい。康弘」

テレビも消えたまま。クローゼットからは、夫の普段着と通帳の一冊が消えていました。

「ショックというより、“何がどうしてこうなったのか”がわからなくて…ずっと呆然としていました」

しばらくして、娘を通じて、康弘さんが定年直前まで勤務していた地方都市にある旧社宅アパートに“戻って”暮らしていることがわかりました。

「実は夫、定年まで数年単身赴任だったんです。退去はしていたけど、家具は最小限に残していて、近くの月3万円の古いアパートに入り直したみたいです。正確には“新生活”じゃなくて、“元の場所に戻った”という方が近いですね」

美津子さんによれば、夫の退職金は一部を家計とは別に管理していたため、敷金・礼金などはその中から支払ったようだとのこと。

「最初は、“年金暮らしで出ていける余裕なんてあったの？”って思いました。でも、考えてみたら、自分の年金と貯金で“最低限だけで生きたい”と思ったのかもしれません」

経済的には“損”でも、精神的には“限界”

夫婦は今も離婚はしていませんが、完全に別居状態です。生活費の仕送りや連絡も最低限。

「家計は完全に分けているし、年金の年金分割もしていない。離婚届を出したわけではないけれど、“気持ち的には婚姻関係が終わった”って感覚ですね」

家賃や光熱費などを考えれば、別々に暮らすのは非効率で、家計的には明らかに損です。

「でも、あの人にとっては“経済より精神的な限界”だったのかもって、今なら思います。私も、“同じ空間にいるストレス”を感じていたから…」

一方で、「離婚はしないが、心は離れている」--そんな“サイレント別居”の熟年夫婦も増えています。経済的な理由などから同居を続けながら、互いに関心を失ったまま暮らすケースです。

その背景には、

●年金や持ち家を維持するため「法律上の婚姻は継続」したまま

●精神的な距離や生活リズムのズレによる“穏やかな断絶”

●年金分割や財産分与を回避・先送りしたい心理

などがあると指摘されています。

さらに、単身高齢者の住宅問題も深刻で、高齢男性の単身入居には保証人や収入証明のハードルも。今回のように「旧勤務先の社宅」や「実家の空き家」など、“家賃ゼロor格安”の選択肢があることでようやく実現できているケースも多いのです。

現在、美津子さんは月13万円の厚生年金で生活しています。食費・光熱費・管理費・医療費などを差し引くと、「旅行」や「趣味」に使える余裕はほとんどありません。

「一人暮らしも楽じゃないけど、気を遣わずに過ごせるのは正直ラクです。もしあの人が“帰りたい”って言ってきたら……うーん、“月に一度なら来てもいいかな”って思うかもしれませんね」

ふたりきりの老後。理想は“寄り添って穏やかに”かもしれませんが、現実には“無理なく暮らせる距離”を模索する人も増えています。