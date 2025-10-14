【ヘキサギア ブースターパックEX レッケージエクスカベーションセット】 2026年4月 発売予定 価格：5,500円

コトブキヤは、プラモデル「ヘキサギア ブースターパックEX レッケージエクスカベーションセット」を2026年4月にコトブキヤショップ限定受注商品として発売する。価格は5,500円。

本商品は「ヘキサギア」シリーズ向けの過去に発売した商品の仕様を変更、セット販売商品として復刻したもの。組み立て説明書などは付属しない「ジョイント」や「ディテールアップ用パーツ」として活用できる。

付属品には「ヘキサギア ブースターパック001」、「ヘキサギア ブースターパック002」、「ヘキサギア EXユニット001」の各ランナーが収録されている。

