「ジョイント」や「ディテールアップ用パーツ」として活用できる「ヘキサギア ブースターパックEX レッケージエクスカベーションセット」が2026年4月に発売コトブキヤショップ限定受注商品として販売
【ヘキサギア ブースターパックEX レッケージエクスカベーションセット】 2026年4月 発売予定 価格：5,500円
コトブキヤは、プラモデル「ヘキサギア ブースターパックEX レッケージエクスカベーションセット」を2026年4月にコトブキヤショップ限定受注商品として発売する。価格は5,500円。
本商品は「ヘキサギア」シリーズ向けの過去に発売した商品の仕様を変更、セット販売商品として復刻したもの。組み立て説明書などは付属しない「ジョイント」や「ディテールアップ用パーツ」として活用できる。
付属品には「ヘキサギア ブースターパック001」、「ヘキサギア ブースターパック002」、「ヘキサギア EXユニット001」の各ランナーが収録されている。
ヘキサギア ブースターパックEX レッケージエクスカベーションセット
コトブキヤショップ限定 完全受注生産品です！
【受注期間】2025年12月9日（火）23：59まで⏱https://t.co/R08WlPXKQZ#ヘキサギア pic.twitter.com/1f929Yca8B
(C) KOTOBUKIYA