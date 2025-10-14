º£½µ¤â265Ëü±ßÅªÃæ¡ª¡¡WIN5¤Ç¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡Ö5Ëü°Ê²¼¤ÎÅö¤¿¤ê¤ÏÃÑ¡×¤È»×¤¨¤ë¤«¡©¡Ú¤¸¤ã¤¤¤Î¿ÍÀ¸¤ÏºÇ¹â¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤À¡ÛÂè179²ó
¤¢¤é¤æ¤ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ËÀºÄÌ¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âìÅÍß¤Ë¾¡¤Á¤òÁÀ¤¦ÃË¡¦¤¸¤ã¤¤¡£ÇÏ·ô¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¶Ë°Õ¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Úº£½µ¤Î¤ªÇº¤ß¡¦Âè179²ó¡ÛÀèÆü¤ÎWIN5¤Ç¤¹¤¬¡¢4²¯±ß¤ÎÇÛÅö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ÎÌµÍý¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤ÏºÇ½é¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¿ôÀé±ß¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÌ´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÅöÊýÉÏË³¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Æ¡¢Í½»»¤Ë¸Â¤ê¤Î¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÅö¤¿¤ë³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡¡4²¯±ß¤È¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤»¤á¤Æ¿ôÉ´Ëü¤¬Åö¤¿¤ì¤Ð......¡ª¡¡ÉáÄÌ¤Î¶¥ÇÏ¤È¤Ï²¿¤«¤·¤é°ã¤¦¥³¥Ä¤ä¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë
º£½µ¤Ï3Æü´Ö³«ºÅ¡£¤³¤ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ëº£¸½ºß¤Ï·îÍËÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¡£4¥ì¡¼¥¹¤¢¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£ÅÚÍËÆü¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï¥¨¥³¥í¥¢¥ë¥Ð¤È¥¾¥í¥¢¥¹¥È¥í¤Î1.2Ãå¡¢1.3Ãå¤Î3Ï¢Ã±¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÄËº¨¤Î¡¤òÇã¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢300ÇÜ¥ª¡¼¥Ð¡¼Æ¨¤¹¡£¥â¥º¥¢¥¹¥³¥Ã¥È»º¶ð¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤ª¤±¤è¡ª¤ÈÄÁ¤·¤¯¤Á¤ç¤Ã¤È¸å²ù¡£
ÆüÍËÆü¤Î¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ÏËÜÌ¿¤Î¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¥Ä¥ê¤¬ÇÏÂÎ½Å¤¬½Å¤¹¤®¤¿¡£ÂÐ¹³¤Î¥é¥ô¥¡¥ó¥À¤¬¾¡Íø¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤Ê¤ó¤ÈWIN5ÅªÃæ¤·¡¢265Ëü±ß¤ÎÇÛÅö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆü¤Ï¥¹¥ï¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡£ËÜÌ¿¤Ï¥ï¡¼¥ë¥º¥¨¥ó¥É¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬·ë²Ì¤Ï¤¤¤«¤Ë¡©
¤Ç¤Ï¼ÁÌä¤Ø¡£
WIN5¤ä¥È¥ê¥×¥ëÇÏÃ±¤ÈÉáÄÌ¤ÎÇÏ·ô¤Î°ã¤¤¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¤½¤ì¤Ï1¥ì¡¼¥¹¤Ç´°·ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ïÇÏ·ô¤Ï¿ôÊ¬¤ÇÅö¤¿¤ê¤«¥Ï¥º¥ì¤«¡©¾¡¤Ã¤¿¤«Éé¤±¤¿¤«¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢WIN5¤Ï1¥ì¡¼¥¹ÌÜ¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤Þ¤ÀÅö¤¿¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ï¥º¥ì¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤¬5²óÂ³¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£²¾¤Ë4¥ì¡¼¥¹ÌÜ¤Þ¤ÇÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÏºÇ¸å¤Î 1¥ì¡¼¥¹¤Ïµæ¶Ë¤Î¥É¥¥É¥¾õÂÖ¤Ç¤Î´ÑÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ç¤µ¤¨¡¢ºÇ¸å¤Î1¥ì¡¼¥¹¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö½é¤á¤ÆÅÅÏÃ¤¹¤ë»þ¤Ï¤¤¤Ä¤â¿Ì¤¨¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡£²¿ÅÙ·Ð¸³¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¥É¥¥É¥¤Ï¾Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥É¥¥É¥¤Ï»Ä¤ê¤ÎÉ¼¿ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÀèÆü¤ÎWIN5ÌÜ¤Î¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ï¡¢ËÍ¤Ï12Æ¬Çã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö¤¿¤ê¤Ï³Î¿®¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Íè¤ëÇÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÛÅö¤¬Á´¤¯°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÎÌÜÏÀ¸«¤Ç¤Ï¡¢ºÇÄã80Ëü¡¢ºÇ¹â¤Ï2000Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Íè¤ëÇÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÅöÁª¶â¤¬1000Ëü±ß°Ê¾å°ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Åö¤¿¤ê¤Ï¤Û¤Ü³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤É¤¦¤»¤Ê¤é¹â¤áÍè¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´¶³Ð¤â 1¥ì¡¼¥¹Ã±°Ì¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉáÄÌ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏÅö¤¿¤ì¡ª¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£Åö¤¿¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¹â¤áÍè¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¤³¤ì¤â¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤ÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÇÛÅö¤Ï265Ëü±ß¡£¾å½ÐÍè¤Ç¤¹¡ª¡¡4¥ì¡¼¥¹ÌÜ¤Î¥Ï¥Ô¤¬¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£·ë¶É1ÈÖ¿Íµ¤¤¬1Æ¬¤âÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¹âÇÛÅö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤ÆËÜÂê¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÅö¤¿¤ë³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤«¡©
¤½¤ì¤ÏÅÀ¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿ô³ØÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£Çã¤¨¤ÐÇã¤¦¤Û¤ÉÅªÃæ³ÎÎ¨¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÁ´ÄÌ¤êÇã¤¨¤ÐÅªÃæÎ¨¤Ï100%¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËËÜÆü·îÍËÆü¤ÏWIN5Á´ÄÌ¤êÇã¤¦¤Ë¤Ï3110Ëü4Àé±ß¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÉÏË³¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤Æ¤ëÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤ì¤ÏÌµ°ÕÌ£¤Ê²óÅú¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤óËÍ¤â¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¶¥ÇÏ¤Ï¿Íµ¤¤ÎÇÏ¤ÎÊý¤¬Íè¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¿Íµ¤¤ÎÇÏ¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅö¤¿¤ë³ÎÎ¨¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯³Û¤ÇÇã¤¦¿Í¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Çã¤¤Êý¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ã¯¤«¤¬¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖWIN5¤Ç5Ëü±ß°Ê²¼¤¬Åö¤¿¤ë¤Î¤ÏÃÑ¤À¤È»×¤¨¡×¤È¡£
Æ±´¶¤Ç¤¹¡£¿Í¤ÏÅö¤¿¤ë¤³¤È¤ò´î¤Ó¡¢¥Ï¥º¥ì¤ë¤³¤È¤ò·ù¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤¬Éé¤±¤òÍ¶Æ³¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¼ÂÁ©½ÐÍè¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
º£½µ¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë³Ê¸À¡Ú¥Ï¥º¥ì¤ò¶²¤ì¤ë¤Ê¡ªº²¤ò¹þ¤á¤ÆÀï¤¨¡ª¡Û
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÅö¤¿¤ë³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¼«ÂÎ¤¬¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð5¥ì¡¼¥¹¤Î¤¦¤Á¡¢1Æ¬·êÇÏ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤³¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ1ÅÀ¤Ë¤·¤Æ¹¶¤á¤ë¤«¡¢·ø¤¤¥ì¡¼¥¹¡¢¹Ó¤ì¤ë¥ì¡¼¥¹¤ò¤Þ¤º·è¤á¤Æ¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤òÉÕ¤±¤¿Çã¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤«¡©¡¡1Æ¬¡¢ 1Æ¬¡¢ 1Æ¬¡¢4Æ¬¡¢10Æ¬¤Ç4000±ß¤ÇÇã¤¨¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏÇã¤¦»þ¤ËÉ¬¤º²¯¥¯¥é¥¹¤¬¤¢¤ëÇã¤¤ÌÜ¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ï¥º¥ì¤ò¶²¤ì¤ë¤è¤ê¤â¹âÇÛÅö¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀèÆü¤ÎËÍ¤ÎWIN5¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëè½µ1Ëü±ß¤º¤ÄÇã¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬ÅªÃæ¤·¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£WIN5¤¬Ç¯´Ö54¥ì¡¼¥¹Çã¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ5Ç¯Ê¬¤Î¾¡¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î1È¯¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£ 1¡¢2Ëü±ß¤ÎÇÛÅö¤ò²¿ÅÙ¤âÅö¤Æ¤ë¤è¤ê¡¢°ì·âÁÀ¤¤¤ÎÊý¤¬¥È¡¼¥¿¥ëÅª¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¹âÇÛÅö¤Ï·ë¹½½Ð¤Þ¤¹¡£¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥º¥ì¤ò¶²¤ì¤ë¤Ê¡ª¤³¤ì¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ù¤¸¤ã¤¤¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¤Çº¤ß»ö¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¡¦ÀÊÌ¡¢ÁêÃÌ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¡ÊÇ¯Îð¤ä¿¦¶È¤Ê¤É¡Ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤âÌÀµ¤·¡¢°Ê²¼¥¢¥É¥ì¥¹¤Þ¤ÇÁêÃÌÆâÍÆ¤ò¥á¡¼¥ë¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¸¤ã¤¤¤µ¤ó¤¬¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÅª»×¹Í¡×¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Újay_sodan@shueisha.co.jp¡Û¤Þ¤Ç¡ª
¤¸¤ã¤¤
1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£97Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥Í¥¿ºî¤ê¤òÃ´Åö¡£·ÝÇ½³¦¿ï°ì¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢²áµî¤Ë¤Ï9370Ëü±ß¤ÎÇÏ·ô¤òÅªÃæ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤â¡£¡Ø²Ô¤°¥á¥ó¥¿¥ë ¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¡Ö¥Ö¥ì¤Ê¤¤¡×¿´¤Îºî¤êÊý¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñ¤âÂ¿¿ô¡£
¹½À®¡¦»£±Æ¡¿¥¥ó¥Þ¥µ¥¿¥«