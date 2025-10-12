インスタグラムで公開

ドジャースが11日（日本時間12日）、球団公式インスタグラムで同日にメディアには非公開で行われた練習の様子を投稿した。2日後に行われるリーグ優勝決定シリーズに向けて、選手たちが調整を行った。

公開されたのはドジャースタジアムで練習を行う選手たちの様子。大谷翔平投手、山本由伸投手ら投手陣がキャッチボールを行う動画も添えられている。山本は散髪したのか襟足が短くサッパリした姿に。プレーオフではリリーフとして大活躍を見せる佐々木朗希投手も笑顔を見せていた。

ドジャースは9日（同10日）にフィリーズを下してリーグ優勝決定シリーズ進出が決定。11日（同12日）、練習前にオンライン取材に応じたデーブ・ロバーツ監督によると、10日（同11日）はオフで、2日間の練習を挟み、次のシリーズに臨む。

リーグ優勝決定シリーズの対戦相手はブルワーズかカブスで、11日（同12日）に行われる地区シリーズ第5戦の結果で決まる。ロバーツ監督によると、練習後にドジャースの全選手で視聴するという。（Full-Count編集部）