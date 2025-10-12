「ロナウド」がトレンド入り。“ど真ん中”PK痛恨の失敗「隅にぶち込んだ方がいい」「GKすごいな」の声。ポルトガルは１−０で勝利【W杯欧州予選】
ポルトガル代表は現地10月11日、北中米ワールドカップの欧州予選でアイルランド代表と対戦。90＋１分にルベン・ネベスがネットを揺らし、１−０で勝利した。
土壇場で勝負強さを示したポルトガルだが、その前に先制のチャンスはあった。75分にPKを獲得。キッカーを務めるのはクリスティアーノ・ロナウド。背番号７は正面を狙うが、GKクィービーン・ケレハーが伸ばした左足にブロックされ、決められなかった。
名手がまさかの失敗。Xでは「ロナウド」がトレンド入りし、「外したな」「決めないと」「まあ仕方ない」「ズドンと隅にぶち込んだ方がいいとは思う」「GKすごいな」「ケレハー、マジで神やん！」といった声があがっている。
なお、UEFA（欧州サッカー連盟）の公式サイトによれば、決勝弾のネベスは「勝利とゴールにとても満足している。ワールドカップ本大会出場という目標に向かって、さらに前進していく」と意気込みを語った。
ポルトガルはグループFで３連勝を飾り、堂々の首位。次戦は14日にホームで２位のハンガリーと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】C・ロナウドの渾身PK、ケレハーの好守に阻まれる
