【エルサレム＝田尾茂樹、ワシントン＝池田慶太】パレスチナ自治区ガザを巡るイスラエルとイスラム主義組織ハマスの和平協議で、ハマスは７日、声明を発表し、ガザからのイスラエル軍の完全撤退など和平合意に向けた６項目の条件を提示した。

米国が提示した和平計画には撤退時期などは明示されておらず、協議は長期化する可能性がある。

協議はエジプトで６日から行われている。ハマスは声明の中で、イスラエル軍完全撤退のほか、▽恒久・包括的停戦▽制限のない人道支援▽避難民帰還▽パレスチナ人組織の監督下でのガザ復興の即時開始▽公正な収監者交換協定――を条件として示した。ハマス幹部ファウジ・バルフーム氏は７日のビデオ声明で、「ガザ住民の希望にかなう合意達成に向け、あらゆる障害を克服するために努力している」と主張した。

米国の和平計画は、イスラエル軍の撤退時期を明示しない一方で、ハマスの武装解除やガザ非武装化を盛り込んでいる。ハマスは軍がガザに駐留する限り、武装解除に応じない構えで、隔たりの解消は見通せない。

仲介国カタールの外務省報道官も７日、「検討が必要な項目が多数ある」との認識を示した。３日目となる８日の協議には、米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使らも加わる。

一方、トランプ米大統領は７日、人質解放に合意できれば、イスラエルのガザ攻撃再開を認めない考えを示した。ホワイトハウスで記者団に「全員に合意を守らせるため可能な限りあらゆることをする」と述べた。協議では「真剣な交渉」が行われているとし、合意間近との認識を強調した。

トランプ氏は、７日に戦闘開始から２年を迎え、ハマスに拉致された人質家族グループに書簡を送り、グループからノーベル平和賞に推薦されたことに「深い感謝」を記した。