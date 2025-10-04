·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡È¸ø³«¸å¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡É²ò¶Ø¡¡15Æü´Ö¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ35.8²¯±ßÆÍÇË
¡¡¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Î¿·¤¿¤Ê¡È¸ø³«¸å¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡É¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£·ìº¯¤Î¤Ä¤¤¤¿¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¡¢ÀÖ¤¤²Ö¤ò¼ê¤ËÉÍÊÕ¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¥ì¥¼¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¡£²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤ËËÝ¤í¤¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¾¯½÷¤ÎÀÚ¤Ê¤¤É½¾ð¤Ë¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡ÖÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¾¯½÷¤Î¿´¡×¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Õ¾Þ¸å¤Î´ÑµÒ¤Ë¶¯¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤¹°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÉÊ¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê°ìËç¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ß±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡ÖJANE DOE¡× ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¸ø³«µÇ°PV
¡¡¸¶ºî¤ÏÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï3100ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢2022Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÊÀ©ºî¡§MAPPA¡Ë¤Ï¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢200°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²èÈÇ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª²ó¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ì¥¼ÊÓ¡×¤ò±ÇÁü²½¡£¼ç¿Í¸ø¥Ç¥ó¥¸¤¬¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¾¯½÷¥ì¥¼¤ËËÝ¤í¤¦¤µ¤ì¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê±¿Ì¿¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÚ¤Ê¤¯Ñ³¤¤ÀÄ½ÕÌÏÍÍ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡9·î19Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢2½µÏ¢Â³¤Ç½µËö´ÑµÒÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤òµÏ¿¡£¸ø³«¤«¤é15Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷¤Ï237Ëü8000¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï35²¯8000Ëü±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ê10·î3Æü¸½ºß¡Ë¡£9·î24Æü¤«¤é¤Ï¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ç¤â¾å±Ç¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë100°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¡¢¤¤ç¤¦10·î4Æü¤ËÅìµþ¡¦TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÃÓÂÞ¤ÇÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ç¥ó¥¸Ìò¤Î¸ÍÃ«µÆÇ·²ð¡¢¥Þ¥¥ÞÌò¤ÎÆïÌÚ¤È¤â¤ê¡¢¥ì¥¼Ìò¤Î¾åÅÄÎïÆà¤¬ÅÐÃÅ¡£ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡¢SNS¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥¸¤ÇºÇ¶¯¤ËºÇ¹â¤Î±Ç²è¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö100Ê¬¤ÇÀÄ½Õ¤È¹âÍÈ´¶¤ÈÁÓ¼º´¶¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ì¥¼¤ËÂÄ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£È¿Â§µé¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¡ÖºÇ¸å¤Î¡ØJANE DOE¡Ù¤¬Ýî¤ß¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑµÒ¤ÎÀ¼¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤â´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
