カルビー、国民投票で選ばれた周年記念商品「じゃがりこ ベーコンバター醤油味」をコンビニ先行で期間限定発売
カルビーは、独自の製法で“はじめカリッ♪とあとからサクサク♪”の心地よい食感が楽しめる「じゃがりこ」ブランドから、ファンと一緒に作り上げた30周年だけの特別な味わいが楽しめる「じゃがりこ ベーコンバター醤油味」を10月6日に全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売する（来年6月中旬終売予定）。
また、発売30周年を記念して、「じゃがりこ」の定番商品である「サラダ」「チーズ」「じゃがバター」「たらこバター」「九州しょうゆ味」「明太チーズもんじゃ味Lサイズ」の6フレーバーは30周年ロゴが入った特別パッケージに10月中旬以降、順次店頭で切り替わる。
じゃがりこ」は、1995年10月に新潟県で発売し、約2年半をかけて全国展開した。「サラダ」「チーズ」「じゃがバター」「たらこバター」をはじめとした定番商品や、期間限定商品など数多くのフレーバー展開をしている。10月に発売30周年を迎えた。そこで、「じゃがりこ」ファンサイト“じゃがりこ探検隊”の会員と共創し30周年に向けて新商品の開発をスタート。たくさんの候補案の中から「きんぴらごぼう味」や「酢豚味」など12案に絞り込み、7617件の国民投票の結果「ベーコンバター醤油味」に決定。パッケージやダジャレも“じゃがりこ探検隊”で投票されたものを採用し、試食イベントを経て約1年かけて発売する運びとなった。
「ベーコンバター醤油味」は、ジューシーなベーコンのうま味と香ばしい醤油の風味という最強な2つの味わいをコク深いバターがまろやかに包み込んだ味わいとのこと。じゃがいもに合う素材を組み合わせてベストマッチさせた30周年を記念した商品となっている。パッケージは、ベーコンをイメージしたスモーキーピンクをベースにベーコンバター醤油の写真を大きく配置した。紙吹雪やガーランド、クラッカー、30周年ロゴなどお祝い感を演出した、ファンと一緒に考えて作ったデザインとなっている。「じゃがりこ」好きな人はもちろん、そうでない人とも一緒に発売30周年を楽しんでもらいたい考え。
商品特長は、ジューシーなベーコンのうま味と香ばしい醤油のアクセントをまろやかなバターでバランスよく組み合わせた、ベストマッチな味わいとなっている。「じゃがりこ」ファンが選んだ、30周年に最も食べたい「じゃがりこ」だという。
パッケージは、ベーコンをイメージしたスモークピンクをベースに、醤油を垂らした厚切りのベーコンとバターの画像が味を想起する。紙吹雪やガーランド、クラッカーが30周年をお祝いしたデザインとなっている。「至高のベストマッチを求めて、競争（共創）だ！！」というダジャレやパッケージデザインもファンの人々と一緒に作り上げた特別な商品となっている。
30周年記念のパッケージが登場する。定番商品である「サラダ」「チーズ」「じゃがバター」「たらこバター」「九州しょうゆ味」「明太チーズもんじゃ味Lサイズ」の6フレーバーは、カップとフタに30周年ロゴが入り、30周年であることが一目でわかるようにしている。「サラダ・サラダLサイズ」「チーズ・チーズLサイズ」「じゃがバター・じゃがバターLサイズ」「たらこバター」「九州しょうゆ味」は、光沢のあるキラキラカップの特別パッケージとのこと。人々と一緒に発売30周年を楽しんでもらいたいという。
「じゃがりこ」は、1995年に誕生し、10月で発売30周年を迎えた。特徴である、心地よい堅さとスティック状の形状や、カップ包装は当時としては挑戦的なものだった。発売当初からほとんど製法は変えずに、「サラダ」「チーズ」「じゃがバター」「たらこバター」などの定番商品や、期間限定商品を数多く発売してきた。また、ダジャレやコミュニケーションツールとしても楽しんでもらえるよう進化し続けている。
［小売価格］200円前後（税込）
［発売日］
全国のコンビニエンスストア：10月6日（月）
全国のコンビニエンスストア以外：10月20日（月）
カルビー＝https://www.calbee.co.jp