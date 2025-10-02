「50代からでも家を買う？」価格高騰、人口減、金利上昇の中で…老後は賃貸か？ 持ち家か？

23区でも狙い目はある

賃貸住宅のまま中高年を迎えて、若いうちに家を買わなかったことが心に引っかかっている読者諸兄は多いのではないだろうか。住宅価格が高額になり過ぎて何となく手が出なかったり、会社から家賃補助が出るのをいいことに、ぼんやり過ごしてきた読者諸兄も少なくなかろう。

そうこうしているうちに、不動産経済研究所の調査では、東京都23区のファミリー向け物件の新築マンションが１億3064万円で過去最高を記録。中古マンションの平均価格も１億円を超え、庶民には手が出ない価格となってしまった。

賃貸物件はどうか。ライフルズホームズの調査によれば、23区の単身向け物件の平均価格は11万8396円で、ファミリー向け物件は23万7195円と家賃相場も高騰している。リタイアもチラついてきた50歳を過ぎた賃貸住宅派はどうすべきか。

「駅から遠い、バス便、築古など条件を緩めれば都心５区は厳しくても23区内でも買う、または借りることができる物件は結構出ています」

不動産コンサルタントの秋津智幸氏はそう語る。

千代田、港、中央、新宿、渋谷の都心５区のマンション価格は庶民が手の出ない相場となっているが、葛飾、足立、荒川などの下町情緒溢れる区はそこまで急騰していない。さらに世田谷や大田、杉並、練馬など広大な区は狙い目という。

「同じ自治体でも、きめ細かく見れば、二極化しています。例えば、世田谷でも三軒茶屋駅近辺の物件は高騰していますが、駅まで徒歩20分以上も要する物件の価格は落ち着いている。築年数が古ければ価格は下がる。ただ、駅までバスが必要なほど離れた地区でも住所は世田谷です」（以後のコメントも秋津氏）

団塊ジュニア世代の相続でだぶつく物件が

都区部でも歴史ある街には狙い目な物件が増加傾向にある。1947年から1949年生まれの団塊世代が後期高齢者となった現在は相続が始まっているからだ。一般的には夫が亡くなり妻が相続する『１次相続』だが、’30年以降はその妻から息子や娘が相続する『２次相続』へと変化していく。

「団塊世代の持ち家率は高く、都内に古い自宅を持ち、息子や娘たちが相続します。しかしすでに団塊ジュニア世代の子どもたちは独立し、マンションなどを購入していると物件はだぶつくわけです。どちらかは貸すなり、売るなりします。今後、そのような２次相続の物件がマーケットに供給されていく」

次に金利の上昇だ。日銀は長らく続いたマイナス金利政策から脱却した。利上げの頻度や幅などは今後の経済状況次第だが、徐々に金利が上がっていくことは必然だ。長期金利が上がれば、住宅ローンも影響を受け、返済額が膨らんでいく。また人口減は首都・東京にも押し寄せる。’40年には東京も人口減となる見込みだ。

「都心部を除けば、人口減で買いやすく、借りやすくなる可能性は高い。金利が上昇することで、借り入れできる住宅ローンの額が減り、売りにくくなるため、いずれ価格を下げざるを得なくなります。また、団塊世代からの相続も含め、供給が増えれば、中古市場は活性化し、掘り出し物に出会えるチャンスも増えていくでしょう」

中高年で持ち家がなくとも何とかなりそうな状況であるが、時間との戦いでもある。賃貸でこのままいくのか、購入をするのか、時間は限られているという。

「55歳ぐらいが最終ライン」

「現役で働いて一定の所得がないとローンは組めませんから、完全にリタイアしたらローンは組めなくなります。また、住宅ローンには完済年齢というものがあり、金融機関によりますが、70歳から80歳までに完済する必要があるため、仮に55歳で完済年齢80歳の銀行から借りられるのは最長で25年ということになります。

返済期間が短くなると、そもそも住宅ローンの借り入れ可能額が減ってしまい、借りられても毎月の返済額が高くなってしまうので、現実的には25年以上の借入期間で借りるのが得策です。従って、住宅ローンを借りて買うならば、比較的収入の高い55歳ぐらいが最終ラインで、25年ローンで借りて、余裕のあるうちに繰り上げ返済をしていくのが現実的です。

賃貸派の人でも貸す側の審査があるので、一定の所得がないと新たに賃貸住宅を借りるのは難しくなります。今後は、受給のバランスで高齢でもいまより借りやすくなっているでしょうが、高齢となるほど月々決まったキャッシュが入ってこない人には賃貸も借りづらくなります」

いま所得があるうちにリタイア後の生活をきちんと思い浮かべることが大切なのだ。

「賃貸派は将来を意識してリタイアしても払える家賃なのかと、いまからシミュレーションをしておきましょう。リタイア後では収入も減っています。審査が通りづらくなるので住みたい街があるなら、仕事をしているうちに引っ越す。そして家賃を払えなくなれば、当然、その家は退去せざるを得なくなるので、相応分の貯金も必要です。

買うならば現役時代に動いておく。購入時だけでなく、購入後も視野に入れておきたい。中古マンションを買うならば仲介手数料や税金で数百万かかり、ローンを組めばトータルで数百万の金利を支払うことにも。さらに、持ち家は固定資産税がかかり、特にマンションなら、毎月、修繕積立金や管理費もかかりますから」

リタイアすれば価値観も変わることを視野に入れることが大事だ。退職すれば通勤の必要もなくなるし、付き合いも減る。いまと生活は様変わりする。

「現役時代の目線で見てしまうものですが、駅から離れた物件は『不便な物件』『資産価値の低い物件』と思いがち。でも、もう毎日の通勤がないので駅から徒歩30分でも関係なくなります。

駅近に比べ、郊外はすでに家賃も安いし、購入もしやすい。駅遠、築古、オートロックはなくてもいい、と条件を緩和していけば賃貸でも分譲でも手が届く物件に出会える可能性が高まります」

買うにしても、借りるにしても、所得がある現在のライフスタイルを見つめ、将来よりよく住むには、どの条件は譲歩できるのか、を考えることが必要なようだ。

取材・文・写真：岩崎大輔