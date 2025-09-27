Èþ¿Í¥Á¥¢¤¬Êú¤¯ÌîË¾¡ÖÀø¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¡×¡¡²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡Ä±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡ÈÄ¶ÂçÊª¡É
¡ÖRakuten Girls¡×¥º¡¼¥·¥å¥¢¥ó¤µ¤ó¤¬Ì¥Î»¤µ¤ì¤¿¸÷·Ê
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÇ®»ëÀþ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ëÂæÏÑ¥×¥íÌîµå6µåÃÄ¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¥Á¥¢¤ÎÀè¶î¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂæÏÑÆÈ¼«¤Î±þ±ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¡ÖRakuten Monkeys¡×ÀìÂ°¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡ÖRakuten Girls¡×¤Î2025¥·¡¼¥º¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë°ìÌä°ìÅú¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºßÀÒ3Ç¯ÌÜ¤ÎÇØÈÖ¹æ83¡¦¥º¡¼¥·¥å¥¢¥ó¤µ¤ó¡£8·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢157¥»¥ó¥Á¡£¼ñÌ£¤Ï¿²¤ë¤³¤È¡£¡ÖRakuten Girls¡×²ÃÆþÁ°¤Ï¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ìîµå¾ì¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤ËÌÜ¤Ë¤·¤¿¥×¥íÌîµå¥Á¥¢¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢µå¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¼æ¤«¤ì¡ÖRakutenGirls¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¸³¤·¤¿¡£²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥º¡¼¥·¥å¥¢¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çµå¾ì¤Ç²¿ÅÙ¤â²ÎÀ¼¤òÈäÏª¡£ÆÀ°Õ¤Î¥é¥Ã¥×¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºßÀÒ3Ç¯ÌÜ¤Î¥º¡¼¥·¥å¥¢¥ó¤µ¤ó¤Ë°ìÌä°ìÅú
¢þ¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤È¡©
¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤´é¤ÇºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤²Î¤ò²Î¤¦¡×
¢þÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö¥é¥Ã¥×¡¢¥À¥ó¥¹¡×
¢þ¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö±éµ»¡×
¢þ¡Ö¡»¡»¡×¤¬Âç¹¥¤¡ª
¡Ö¿²¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¡×
¢þ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¡©
¡Ö¿²¤ë¡×
¢þ¿ÍÀ¸¤ÎºÇ¸å¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¡©
¡Ö¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢¤ªÌß¡×
¢þ¶ì¼ê¤Ê¿©¤Ù¤â¤Î¤Ï¡©
¡Ö¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¢¥Ñ¥¯¥Á¡¼¡¢¥»¥í¥ê¡×
¢þÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é²¿¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡©
¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¢þ·ÈÂÓ¤ÎÂÔ¼õ²èÁü¤Ï¡©
¡Ö¼«Ê¬¡×
Æ´¤ì¤Î¿Í¤Ï¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¡×
¢þ¤Ä¤¤Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ï¡©
¡Ö¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡×
¢þ¤¤¤Ä¤â»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡©
¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃ¡×
¢þÆ´¤ì¤Î¿Í¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤Ï¡©
¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë°ã¤¦É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¡¢¤¤¤Ä¤â¿·¤¿¤Ê»É·ã¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£»ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×
¢þRakuten Girls¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²¿¤ò¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡©
¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¢þ¥á¥ó¥Ð¡¼¡»¡»¤Î¤³¤³¤¬¤¹¤´¤¤¡ª
¡Ö³²Âðõ¤Ï¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¿¼Â¤Ç¤¹¡×
¢þÈþÍÆ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö¥¹¥¥ó¥±¥¢À½ÉÊ¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¡×
¢þÆüËÜ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¡×
¢þ2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¡ª
¡Ö¥é¥Ã¥×¶È³¦¤ËÀø¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¡×
¢þºÇ¸å¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø°ì¸À¡ª
¡Ö³§¤µ¤ó¤¬·ò¹¯¤Ç¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë