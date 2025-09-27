京都新阪急ホテル｢きのこと秋の味覚フェア｣!ディナーでは｢松茸入り土瓶蒸し｣も楽しめる

2025年9月4日(木)から11月30日(日)まで京都新阪急ホテル1階のレストラン「ブールヴァール｣にて、ランチとディナータイムに｢きのこと秋の味覚フェア｣が開催されています。京都新阪急ホテルの試食会に招待されましたので、ディナーに行ってきました。選べるメイン料理は、出来たてのものを席まで届けてくれます。秋らしい食材を使ったビュッフェメニューやデザートもあるので詳しくご紹介します。

秋フェアの選べるメイン料理

秋フェアの選べるメイン料理は、ランチでは6品、ディナーでは7品から1名様1品お好きなひと品をチョイスします。

今回は2名で伺ったので、2品を紹介します。※食べ放題ではありません。

｢鮭のエカイエ風 秋刀魚と大黒本しめじのサラダ添え ローズマリー風味の白ワインソース｣(追加500円)は、薄くスライスしたじゃがいもを鱗のようにトッピングして、見た目も美しい一品。

お皿の周りには秋刀魚と大黒本しめじのサラダが添えられ、華やかな印象を与えます。

ディナー限定の｢松茸入り土瓶蒸し｣(追加500円)は、海老、鱧・真鯛などを松茸の風味たっぷりの出汁で愉しめます。

秋の味覚をたのしむビュッフェ

ビュッフェメニューには、秋の味覚がたのしめるお料理が登場します。

(写真左上から時計回り)｢魚介のブイヤベース｣、｢鶏モモ肉のフリカッセ｣、｢玉子炒め 醤油餡かけ｣、｢太刀魚のちゃんちゃん焼き｣

きのこを使ったお料理もおすすめです。

(写真左上から時計回り)｢牛スジときのこのガーリックライス｣、｢鯖ときのこの和風パスタ｣、｢ボスカイオーラ風ピザ｣

おばんざいやサラダデリ、オードブルなどもあります。

日替わりの揚げものメニューもあります。｢ポテトフライ｣では、お好みのシーズニングフレーバーを振りかけて味変が楽しめます。

タカノフルーツパーラーのハロウィン限定パフェが登場♡秋の味覚満載

ディナー限定テーブルオーダーメニュー

ディナータイムには、テーブルオーダー形式の限定メニューがあります。お好きなだけ注文できます。

(写真左上から時計回り)｢牛肉の焼きしゃぶ寿司｣、｢牛肉の焼きしゃぶ おろしポン酢添え｣、｢海老とカマスの天ぷら｣、｢にぎり寿司盛り合わせ｣

｢真鯛のしゃぶしゃぶ｣と｢海老とカマスの天ぷら｣は、今回新しく追加になったメニューです。サイズ感もちょうどいいので、ぜひ全種類食べてみてくださいね。

秋のフルーツを使用したデザート

林檎や葡萄など、秋のフルーツを使用したデザートがあります。

ひと口サイズのタルトでは、秋のフルーツを使用した5種類のタルトがたのしめます。

10月のハロウィン期間限定では、｢紫芋のモンブランタルト｣が登場するみたいなので、楽しみですね。※｢モンブランタルト｣と差し替え。

(写真左上から時計回り)｢紅茶のパンナコッタ｣、｢プリン｣、｢八ッ橋 林檎と白餡｣、｢どら焼きロール｣

土日祝限定のデザートでは、お好みのトッピングを乗せて自分好みのオリジナル最中を作れる｢お好みもなか｣も楽しめます。

いかがでしたか。

他にも、ランチ限定やハロウィン期間限定のメニューもあるので、何度も訪れたくなります。会場内には秋らしい装飾もあるのでチェックしてみてくださいね。

また、ディナー限定で｢オータムビアホールプラン｣も開催中です。※詳細はホテル公式サイトをご確認ください。

ぜひ、秋のお出かけに行ってみてくださいね。

｢きのこと秋の味覚フェア｣

開催期間:2025年9月4日(木)から11月30日(日)※定休日:月･火･水曜日(祝日･特別営業日は除く)

営業時間:ランチ 第1部11:30～13:00、第2部12:00～13:30、第3部13:00～14:30(90分･3部制)、ディナー17:00～21:00(最終入店19:00、120分制)

料金：ランチ 平日 大人3,300円（税込）／お子様2,200円（税込）／幼児1,000円（税込）・土日祝 大人3,800円（税込）／お子様2,400円（税込）／幼児1,000円（税込）

ディナー 大人4,900 円(税込)/お子様2,500円(税込)/幼児1,000円(税込)

※幼児の料金には、メイン料理は含まれておりません

取材協力/京都新阪急ホテル