¥ß¥Ë¥¹¥«Èþ½÷¤ÎÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡ÈÎ¢Â¦¡É¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡¡ËÜÈÖ¤ÏÂçË½Åê¤â¡Ä¸µÅðÎÝ²¦¤ÏÂçÀä»¿
¡Ö¡áLOVE¡×¤Î¹â¾¾Æ·¤µ¤ó¤¬22Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à-¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç»Ïµå¼°
¡¡22Æü¤Ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à-¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¤Ï¡Ö¡áLOVE¡Ê¥¤¥³¡¼¥ë¥é¥Ö¡Ë¡×¤Î¹â¾¾Æ·¤µ¤ó¤¬»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤Î¡©¡×¡Ö½÷¿À¤«¤Ê¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£24Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¤¥³¥é¥Ö ¥Î¥¤¥ß¡¼ ¥Ë¥¢¥¸¥ç¥¤ ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤Ï»Ïµå¼°¤ÎÉñÂæÎ¢¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡ÈÇ®Åê¡É¤ò»Ù¤¨¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¹â¾¾¤µ¤ó¤Ï»Ïµå¼°ÅöÆü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸«¼é¤ëÃæ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤··ë²Ì¤Ï°ìÎÝÂ¦¤ØÂç¤¤¯°ï¤ì¤ë¡ÈÂçË½Åê¡É¡£´é¤òÀÖ¤é¤á¡¢²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡24Æü¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¹â¾¾¤µ¤ó¤ÎÎý½¬É÷·Ê¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÀèÀ¸¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢À¾Éð¤Ç³èÌö¤·¤ÆÅðÎÝ²¦2²ó¤ò¸Ø¤ë¶â»ÒÐÒ»Ê»á¤À¤Ã¤¿¡£°úÂà¸å¤Ï¥É¥ê¡¼¥à¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤È¤·¤Æ»ØÆ³¤â¹Ô¤¦¶â»Ò»á¤«¤éÃúÇ«¤Ê»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î°®¤ê¤ä¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò°ì½ê·üÌ¿¤ËÎý½¬¡£¶â»Ò»á¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥»¥ó¥¹¤¢¤ë¡×¡Ö¥³¥ó¥È¡¼¥ë¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³Î¼Â¤Ë¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢·ë²Ì¤ÏÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£¹â¾¾¤µ¤ó¤Ï24Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¸µºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¶â»ÒÐÒ»Ê¤µ¤ó¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤Ê¤Î¤ËËÜÈÖ¤Ï¤¢¡Á¤ì¡Á¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¶â»Ò¥³¡¼¥Á¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¾Ð¡×¤È¡È¼Õºá¡É¤·¤¿¡£
¡¡Îý½¬¤Ç¤ÏËÜÈÖ¤È°Û¤Ê¤ê¸«»ö¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¡£¡ÖÆ·¤Á¤ã¤ó¤Û¤ó¤ÈÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÎý½¬¤¬ÆÃÂç¥Õ¥é¥°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¹¥¤¡×¡Ö¤³¤ó¤À¤±Îý½¬¤·¤ÆËÜÈÖÂçË½Åê¤·¤¿¤Î¤ª¤â¤í¤¹¤®¤Æ¹¥¤¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Æ·¤Á¤ã¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤·»ÑÀª¤â¤¤¤¤¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥à¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Ç¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡ÖÂçË½Åê¥Í¥¤Û¤ó¤Þ¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤À¤±Îý½¬¤·¤ÆËÜÈÖÂçË½Åê¤·¤¿¤Î¤ª¤â¤í¤¹¤®¤Æ¹¥¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ÎÂ¾¡¢¶â»Ò»á¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¶Ã¤¯¥Õ¥¡¥ó¤âÂ³½Ð¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë