MLB公式のMVP模擬投票が物議を醸す

MLB公式サイトは22日（日本時間23日）、今季最後となるMVP模擬投票の結果を発表した。ナ・リーグでは、ドジャース・大谷翔平投手が40人の投票者中36人から1位票を集めて圧倒的な支持を得たが、カイル・シュワーバー外野手にも4票投じられた。米ファンの間では、「理解できない」「1位に入れてない4人は投票権を外すべき」などと大谷が逃した“満票”が物議を醸している。

投票結果が公開された時点では、大谷とカイル・シュワーバー外野手は53本塁打で同数。OPSは大谷がリーグ1位だった。MLB公式は「打撃だけでもMVP級だが、投手としての活躍を加えれば、4度目のMVP受賞はほぼ確実といえる」と絶賛。大谷は翌23日（同24日）のダイヤモンドバックス戦に今季最終登板し、復帰後最長となる6イニングを投げて無失点に抑える好投だった。

一方でシュワーバーは24日（同25日）のマーリンズ戦で1試合2本塁打を叩き込んで56号とし、大谷との差を3本差に広げた。132打点はメジャー1位だ。もっとも、打撃の総合的な評価に加えて、MVP投票で重視される勝利貢献度WARは大谷に大差をつけられており、MVP獲得はやや厳しい状況だ。

MLB公式X（旧ツイッター）で今回の投票結果が公開されると、米ファンも疑問に思ったようだ。「オオタニを差し置いてシュワーバーに投票するやつはクレイジー」「1位と2位は僅差でもない」「4人の“専門家”がシュワーバーにいれてるって……笑」「満票になるべきだ」「オオタニが満票じゃないだって？」「オオタニは投球しなくてもMVPだよ」「オオタニに投票しないやつが、オオタニが嫌いか何かだ」と批判の声が続いている。（Full-Count編集部）