Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ä¾¡¤Æ¤ÐÃÏ¶èÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë°ìÀï
¡ÚMLB¡ÛD¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç4»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë54¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ¿ô¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤Ë2ËÜº¹¤ËÇ÷¤ê¡¢ºòÇ¯¤ËÊü¤Ã¤¿¼«¿È¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¤Ë¤âÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡Âè1ÂÇÀÊ¤ÏÃæÈô¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3ÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£1»à»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢2ÈÖ¼ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥È¤«¤é±¦Ãæ´Ö¤Ø±¿¤Ö2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£Å¨ÃÏ¤ÏÁûÁ³¡£ÂÇµå½éÂ®102.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó164.64¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥406¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó123.75¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ29ÅÙ¤Î°ìÈ¯¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¿å¤·¤Ö¤¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó54È¯¤ÏËÜÎÝÂÇ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºòµ¨¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÈÆ±¿ô¤Ç¡¢µåÃÄµÏ¿¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó101ÂÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³¡¢¼«¿È3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë100ÂÇÅÀ¤â¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤ÎÆ±Àï¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï1¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð4Ç¯Ï¢Â³¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç155»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.281¡¢53ËÜÎÝÂÇ¡¢99ÂÇÅÀ¡£OPS1.009¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡¢143ÆÀÅÀ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Á´ÂÎ¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Ç¤Ï¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ë2ËÜº¹¡£¤³¤Î»î¹ç¤â´Þ¤á¤Æ»Ä¤ê4»î¹ç¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î2023Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ²¦¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢2001¡Á2003Ç¯¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ê¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ë°ÊÍè¡¢22Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë