【Numbers to know】Glossy編（9/13〜9/19）： クリスチャン・ルブタン 、売上24％を占めるメンズ事業再建へ ほか
「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（9月13日（土）〜9月19日（金））、Glossyで注目した数字をご紹介します。
24％
クリスチャン・ルブタン、売上24％事業の再建狙うクリスチャン・ルブタンは、俳優でラッパーのジェイデン・スミスをメンズ部門のクリエイティブディレクターに起用した。スミスは靴やレザーグッズのデザインに加え、キャンペーンやイベントも手掛ける。パリ・メンズファッションウィークで初コレクションを発表し、年間4コレクションを担当する。同ブランドは売上の24％を占めるメンズ事業の立て直しを狙い、約2000万人のフォロワーを持つスミスの影響力に期待している。
1億7000万人
TikTok、米国事業巡り米中が大筋合意米国と中国は、TikTokの米国事業をめぐり基本合意に達した。米国のTikTok利用者は1億7000万人で、米中間の安全保障と貿易交渉の焦点となってきた。米国政府はデータ流出を理由に安全保障上の脅威を指摘し、売却がなければ禁止措置を取る方針を示してきた。今回の合意は国家安全保障を担保する内容とされるが、中国側は自国企業の利益を損なう取引は認めないと強調している。
36種類