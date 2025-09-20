「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（9月13日（土）〜9月19日（金））、Glossyで注目した数字をご紹介します。

24％

クリスチャン・ルブタン、売上24％事業の再建狙う

クリスチャン・ルブタンは、俳優でラッパーのジェイデン・スミスをメンズ部門のクリエイティブディレクターに起用した。スミスは靴やレザーグッズのデザインに加え、キャンペーンやイベントも手掛ける。パリ・メンズファッションウィークで初コレクションを発表し、年間4コレクションを担当する。同ブランドは売上の24％を占めるメンズ事業の立て直しを狙い、約2000万人のフォロワーを持つスミスの影響力に期待している。

1億7000万人

TikTok、米国事業巡り米中が大筋合意

米国と中国は、TikTokの米国事業をめぐり基本合意に達した。米国のTikTok利用者は1億7000万人で、米中間の安全保障と貿易交渉の焦点となってきた。米国政府はデータ流出を理由に安全保障上の脅威を指摘し、売却がなければ禁止措置を取る方針を示してきた。今回の合意は国家安全保障を担保する内容とされるが、中国側は自国企業の利益を損なう取引は認めないと強調している。

36種類

グウィネス・パルトロー、新ブランド「GWYN」始動

女優でGoop創業者のグウィネス・パルトローは、自身の新ファッションライン「GWYN」を立ち上げた。前身の「G.Label」を発展させたもので、初コレクションは36種類のアイテムを展開。カシミヤジャケット、ドレス、デニムシャツ、ウールセーターなど、イタリア製のアイテムを揃える。今後は毎月の新作投入も予定されており、NYファッションウィークに合わせた小規模なプレビューイベントも実施された。［原文：Beauty & Wellness Briefing: Beauty brands are under legal fire for claiming ‘Made in America’ while using imported ingredients - plus, industry news］編集部