「37? 25歳だと思う」愛沢えみり、美脚際立つ誕生日ショット公開「お顔がナチュラルだから今のほうが好き」
元キャバクラ嬢で実業家の愛沢えみりさんは9月18日、自身のInstagramを更新。美脚が目を奪う誕生日ショットを公開しました。
【写真】愛沢えみりの美しい誕生日ショット
コメントでは「誕生日おめでとうございます」「ハイトーン前髪ありちょー似合います！！」「えみりちゃんは可愛いなぁ」「お顔がナチュラルだから今のほうが好きです」「素敵な一年になりますように」「37? 25歳だと思う」「お美しいです」「またいつかPOP UPイベント等でお会い出来る日を楽しみに待っています」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:鎌田 弘)
「誕生日おめでとうございます」愛沢さんは「37歳 これからもよろしくお願いします」とつづり、1本の動画を載せています。ミニ丈の黒いドレスを着用した姿を披露。頭には「HAPPY BIRTHDAY」と書かれたヘアアクセサリーを、手にはホールケーキを持ち、楽しそうな雰囲気が伝わってきます。また、ミニ丈のドレスからは美脚がすらっと伸びていて、抜群のスタイルがより際立っています。
「幸せそうな笑顔」11日には「出産前日 最後の最後に記念撮影してもらいました」とつづり、青いドレスを着用して出産前のモデルショットを披露した愛沢さん。この投稿には「幸せそうな笑顔」「お人形さんみたいでうらやましい」との声が上がっています。興味のある人はぜひチェックしてみてくださいね。
