ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿10¤Î¤³¤È¡½Ãæ¹ñ¿ÍÃËÀ
Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡¦¾®¹È½ñ¡ÊRED¡Ë¤Ë15Æü¡¢¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤È¤ÎÅê¹Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Åê¹Æ¼Ô¤ÎÃËÀ¤ÏÆüËÜ¤ËÍè¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ10¸Ä¤òµó¤²¤¿¡£1ÅÀÌÜ¤Ï¸òÄÌ±¿ÄÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤¬¹â¤¤¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ÉÃÏ²¼Å´¤â°Â¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢2ÆüÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤â¤¦Suica¡ÊIC¥«¡¼¥É¡Ë¤Ë3000±ß¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
2ÅÀÌÜ¤Ï°û¿©Å¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¤¿¤Ö¤ó¤´¤Á¤½¤¦¤ò¿©¤Ù¤ë½¬´·¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢¤¦¤É¤ó¤È¤«¤ÄÐ§¤ò¿©¤Ù¤ë¤È200¡Á300¸µ¡ÊÌó4000¡Á6000±ß¡Ë¤«¤«¤ë¡£¤³¤ÎÃÍÃÊ¤Ê¤éÃæ¹ñ¤ÇÂç¤´¤Á¤½¤¦¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£»ä¤Î¤è¤¦¤ËÉáÃÊÌý¤Ã¤³¤¯¤Æ¿É¤¤¤â¤Î¤ò¹¥¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¼Ô¤Ë¤Ï¤¤Ä¤¤¤·¡¢¡ÊÃæ¹ñ¤ÇÄêÈÖ¤Î¡Ë¾Æ¤¤¤¿¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¤Î·Ú¿©¤â¤Ê¤¤¡£¾ÆÆù¿©¤ÙÊüÂê¤Ï¤â¤Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌ£¤¬Ç»¤¹¤®¤¿¤ê¡¢»é¿È¤¬Â¿¤¹¤®¤¿¤ê¤·¤Æ°ì¸ýÆó¸ý¤Ç¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
3ÅÀÌÜ¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤Ê¤«¤¬¶õ¤¤¤Æ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç²¿¤«Çã¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢ÊÛÅö¡ÊÍÈ¤²Êª¤¬Â¿¤¤¡Ë¡¢Å·¤×¤é¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢íå¾ò¡ÊÃæ¹ñ¤Î²Û»Ò¡Ë¤ä·Ü¤â¤â¡¢·Ü¤ÎÂ¡Ê¤â¤ß¤¸¡Ë¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
4ÅÀÌÜ¤ÏÃá½ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¡¢¡ÖÅìµþ¤Ç¤Ï³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤äÊâ¹Ô¤Ï¤¹¤Ù¤Æº¸Â¦ÄÌ¹Ô¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¤Á¤ó¤ÈÃá½ø¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾è¤ê¹ß¤ê¤ä¥È¥¤¥ì¤Ç¤â¤¤Á¤ó¤ÈÎó¤ËÊÂ¤Ó¡¢¤È¤Æ¤âÎéµ·Àµ¤·¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
5ÅÀÌÜ¤ÏÃÏ²¼Å´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¡¢¡Ö¿Í¤¬Â¿¤¹¤®¤ÆÆó»À²½ÃºÁÇÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤ß¤ó¤Ê»Å»ö¤Ç¤È¤Æ¤âÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÏÃ¤·À¼¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¼«Ê¬¤âÏÃ¤·¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¾è¤ë¤È¤¹¤°¤ËÌÔÎõ¤ËÌ²¤¯¤Ê¤ê¡¢¶õµ¤¤Ë¿çÌ²Ìô¤Ç¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Èµ¿¤¦¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
6ÅÀÌÜ¤Ï´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¡¢¡Ö²È¤äÆ»Ï©¡¢¼Ö¤Þ¤Ç¤â¤¬¤È¤Æ¤âÀ¶·é¡£Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ÷¤¬ÄÌ¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¿´ÃÏ¤¤¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
7ÅÀÌÜ¤ÏÅ´Æ»ÌÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÅÅ¼Ö¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì²ñ¼Ò¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸±Ø¤Ç¤âÌ¾Á°¤äÏ©Àþ¤¬°ã¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ê¢¨ÎÙÀÜ¤·¤¿ÊÌ¤Î±Ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡Ë¡£ÀäÂÐ¤Ë¾è¤ê´Ö°ã¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
8ÅÀÌÜ¤ÏQR¥³¡¼¥É·èºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¡¢¡ÖÂçÉôÊ¬¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Î°û¿©Å¹¤Ï¥¢¥ê¥Ú¥¤¤ä¥¦¥£¡¼¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ú¥¤¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Þ¤êÆüËÜ±ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ó¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
9ÅÀÌÜ¤Ï³°¹ñ¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö³°¤òÊâ¤±¤Ð¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ©¤Î¿§¤Î¿Í¤¬¸«¤é¤ì¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹°÷¤âÂ¿¤¯¤¬³°¹ñ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥É·Ï¤Î´éÎ©¤Á¤Î¿Í¤ä¹õ¿Í¤â¤¤¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
10ÅÀÌÜ¤Ï¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ç¡¢ÊØ´ï¤â¤ª¿¬¤òÀö¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÏËÜÅö¤ËÇö¤¯¡¢¤¹¤°¤ËÇË¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤Þ¤À3Æü¤À¤±¤É¡¢º£¤Î¤È¤³¤í°ìÈÖ¤ÎÇº¤ß¤Ï¿©»ö¤¬¸ý¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤â¤¢¤Þ¤êÊØÍø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤½¤¦¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï°ìÆüÃæÊâ¤²ó¤Ã¤ÆÈè¤ì¤¿¤é¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç²È¤Î²¼¤Þ¤Çµ¢¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ê¹â¤¤¤Î¤Ç¡ËÃÏ²¼Å´¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç»£±Æ¤·¤¿°û¿©Êª¤ä³¹¤ÎÍÍ»Ò¤Î¼Ì¿¿¤ò11Ëç¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö´°Á´¤ËÆ±°Õ¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ã¤ÆÇöÌ£¤ÎÊª¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢¸í²ò¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤Ë½Å¤¿¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤·¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï´Å¤¹¤®¡×¡Ö¤¢¤È¡¢²ÌÊª¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤¤¡×¡Ö»ä¤â¤³¤³¿ôÆüÅìµþ¤ËÍè¤Æ¤ë¤±¤É³Î¤«¤Ë¹â¤¤¡£Suica¤Ï2Æü¤Ç3²ó¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤¿¡×¡Ö¿ôÆü´Ö¾è¤êÊüÂê¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤è¡×¡ÖÊª²Á¤¬¹â¤¤¡£¾å³¤¤Û¤É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡×¡Ö¤¦¤É¤ó¤Ï600±ß¤¯¤é¤¤¡¢¤«¤ÄÐ§¤Ï1000±ß¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©»ä¤¬¿©¤Ù¤Æ¤ë¤Î¤Ï½îÌ±Åª¤ÊÅ¹¤À¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡×¡Ö»ä¤âÃÏ²¼Å´¤Ç¤ÏÃ¯¤«¤¬¿çÌ²Ìô¤ò¤Þ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£Ëè²ó¤¦¤È¤¦¤È¤·¤Á¤ã¤¦¡£°Ø»Ò¤¬½À¤é¤«¤¤¤«¤é¤«¤â¡×¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤ª¤Ç¤ó¤È¤«¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÏÊÛÅö¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¡£íå¾ò¤È¤«¤ÏÃæ¹ñÊª»ºÅ¹¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë