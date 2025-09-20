夏から秋にかけて、天気が急変しやすく、外出時に突然、大雨が降って靴がぬれてしまうことは珍しくありません。雨でぬれた靴を簡単に乾かす方法について、自衛隊東京地方協力本部（以下、自衛隊）がインスタグラムの公式アカウントで紹介しています。

自衛隊は「そのやり方あってる？ 靴はこう乾かす！ 新聞紙テク」というタイトルの動画を投稿し、「（新聞紙を）くしゃくしゃにして詰めてる人多いんじゃない」「効率良く乾かすにはこの方法が1番！」とコメント。新聞紙を使って雨でぬれた靴をうまく乾かす方法について、動画で次のように紹介しています。

【雨でぬれた靴をうまく乾かす方法】

（1）新聞紙を中心に向かって折っていく。

（2）外側からふんわり巻いていく。

（3）巻いた新聞紙を靴の中に入れる。

自衛隊の投稿に対し、Xでは「なるほど〜」「いつもぐしゃぐしゃにして入れてました。次からは変えます」「すてきな情報ありがとうございます」「靴がぬれたときにやってみます」「ふんわりの方が効率的なのか、知らなかったわ〜」などの声が上がっています。雨の日に靴がぬれたときに実践してみてはいかがでしょうか。