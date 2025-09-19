¥¹¥º¥½é¤ÎBEV¡Öe¥Ó¥¿ー¥é¡×¤Ï2026Ç¯1·îÈ¯Çä¡ª Àè¿Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Ï°ì½¼ÅÅ¤ÇºÇ¹â520kmÁö¹Ô¡¢¹ñÆâ¼ûÍ×¤ËÃíÌÜ¡Ú¿·¼Ö¥Ë¥åー¥¹¡Û
e¥Ó¥¿ー¥é¤Ï¥¹¥º¥¤ÎBEVÀ¤³¦ÀïÎ¬¼ÖÂè°ìÃÆ
¥¹¥º¥e¥Ó¥¿ー¥é¡ÃSuzuki eVitara
¿··¿e¥Ó¥¿ー¥é¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¥¤¥ó¥É¤Î¡Ö¥Ðー¥é¥È¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¨¥¥¹¥Ý2025¡×¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡¢¥¹¥º¥¤ÎBEVÀ¤³¦ÀïÎ¬¼ÖÂè°ìÃÆ¡£
¡ÖEmotional Versatile Cruiser¡Ê¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ðー¥µ¥¿¥¤¥ë¡¦¥¯¥ëー¥¶ー¡Ë¡×¤ò¾¦ÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢BEV¤ÎÀè¿Ê´¶¤ÈSUV¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢BEV¤é¤·¤¤¥¥Ó¥¥Ó¤È¤·¤¿¥·¥ãー¥×¤ÊÁö¤ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÅÅÆ°¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥ó¡¢°Ï©¤Ç¤ÎÁöÇËÀ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤è¤ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÁö¤ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÅÅÆ°4WD¡Ö¥ªー¥ë¥°¥ê¥Ã¥×-e¡×¡¢¤½¤·¤ÆBEVÀìÍÑ¤Ë¿·³«È¯¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥Ïー¥Æ¥¯¥È-e¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿SUV¤À¡£
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4275¡ßÁ´Éý1800¡ßÁ´¹â1640mm¤Ç¡¢¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¤Ï2700mm¡£2024Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¿··¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉSUV¡Ö¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¡×¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢e¥Ó¥¿ー¥é¤ÎÊý¤¬Á´Ä¹¤Ç280mm¡¢Á´Éý¤Ç35mm¡¢Á´¹â¤Ç90mmÂç¤¤¯¡¢¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¤Ï180mmÄ¹¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢e¥Ó¥¿ー¥é¤â°·¤¤Æñ¤¯¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÖÌ¾¤Î¥Ó¥¿ー¥é¤È¤Ï¡¢³èÎÏ¤äÀ¸Ì¿ÎÏ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë±Ñ¸ì¤Î¡ÖVitality¡Ê¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡Ë¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥¹¥¯ー¥É¡Ê2024Ç¯¤ËÈÎÇä½ªÎ»¡Ë¤Î³¤³°¥â¥Ç¥ëÌ¾¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£
BEV¤ÎÀè¿Ê´¶¤ÈSUV¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤òÉ½¸½
¥¹¥º¥e¥Ó¥¿ー¥é¡Ã¥Ü¥Ç¥£¥«¥éー¡§¥é¥ó¥É¥Ö¥êー¥º¥°¥êー¥ó¥Ñー¥ë¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ ¥Ö¥é¥Ã¥¯2¥Èー¥ó¥ëー¥Õ
¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Æ¥¯&¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Â¿³Ñ·Á¤äÂ¿ÌÌÂÎ¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢BEV¤ÎÀè¿Ê´¶¤ÈSUV¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡¢ËÁ¸±¿´¤ò»É·ã¤¹¤ëÎÏ¶¯¤µ¤òÉ½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²¡¤·½Ð¤·´¶¤Î¶¯¤¤¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤ä¡¢BEV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥í¥ó¥°¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¤Ë¡¢»Í¶ù¤ËÆ§¤óÄ¥¤ëÂç·Â¥¿¥¤¥ä¤ä¥µ¥¤¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥å¥¬ー¥É¤Ê¤É¤ÇÎÏ¶¯¤¤ÁöÇËÀ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎLED¥Ç¥¤¥¿¥¤¥à¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥é¥ó¥×¡ÊLED¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥×¡Ë¤ä¥ê¥ä¤ÎLED¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥×¤Ë¤Ï¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥é¥ó¥×¤òºÎÍÑ¤·¡¢Àè¿Ê´¶¤ò±é½Ð¡£
Á´¼Ö¤Ë225/55R18 98V¥µ¥¤¥º¤Î¥¿¥¤¥ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë18¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤ー¥ë¤Ï¡¢¶õÎÏ¤È·ÚÎÌ²½¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¼ù»éÀ½¥¬ー¥Ë¥Ã¥·¥å¤òºÎÍÑ¡£¥¢¥ë¥ß¤À¤±¤Ç¤ÏÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤ºÙÉô¤Þ¤Çºî¤ê¹þ¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¥Ç¥£¥«¥éー¤Ï¡¢2¥Èー¥ó¤¬¡Ö¥é¥ó¥É¥Ö¥êー¥º¥°¥êー¥ó¥Ñー¥ë¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ ¥Ö¥é¥Ã¥¯2¥Èー¥ó¥ëー¥Õ¡×¡Ö¥¹¥×¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ã¥É¥·¥ë¥Ðー¥Ñー¥ë¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ ¥Ö¥é¥Ã¥¯2¥Èー¥ó¥ëー¥Õ¡×¡Ö¥ª¥Ô¥å¥ì¥ó¥È¥ì¥Ã¥É¥Ñー¥ë¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ ¥Ö¥é¥Ã¥¯2¥Èー¥ó¥ëー¥Õ¡×¡Ö¥¢ー¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñー¥ë ¥Ö¥é¥Ã¥¯2¥Èー¥ó¥ëー¥Õ¡×¤Î4¥¿¥¤¥×¡£¤³¤ì¤Ë¥â¥Î¥Èー¥ó¤Î¡Ö¥Ö¥ëー¥¤¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñー¥ë4¡×¤ò²Ã¤¨¤¿·×5¥¿¥¤¥×¤Î¥«¥éー¤òÀßÄê¡£¤Ê¤ª¡¢¥¢ー¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñー¥ë ¥Ö¥é¥Ã¥¯2¥Èー¥ó¥ëー¥Õ¤ÏÀÇ¹þ8Ëü8000±ß¹â¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯2¥Èー¥ó¥ëー¥Õ»ÅÍÍ¤ÏÀÇ¹þ5Ëü5000±ß¹â¤ÎÍ½þ¤È¤Ê¤ë¡£
¥¹¥º¥e¥Ó¥¿ー¥é¡ÃSuzuki eVitara
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÏºÇ¿·¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÅëºÜ¤äSUV¤é¤·¤¤¥¿¥Õ¤ÊÂ¤·Á¤Èµ¡Ç½Åª¤ÊÁõÈ÷¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò´ðÄ´¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾å¼Á¤µ¤òÉ½¸½¡£
10.25¥¤¥ó¥Á¤Î¥áー¥¿ー¤È10.1¥¤¥ó¥Á¤Î¥»¥ó¥¿ー¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÆ±°ìÊ¿ÌÌ¾å¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥Æ¥Ã¥É¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÎºÎÍÑ¤â¿·¤·¤¤¡£Í¥¤ì¤¿ÁàºîÀ¤È·Ò¤®ÌÜ¤Î¤Ê¤¤°ìËç¥¬¥é¥¹¤Î¹â¤¤¼Á´¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢BEV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀè¿Ê´¶¤ò±é½Ð¡£¥Õ¥íー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥»¥ó¥¿ー¥³¥ó¥½ー¥ë¤ä¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥É¥¢¤È¥»¥ó¥¿ー¥³¥ó¥½ー¥ë¥ß¥É¥ë¥È¥ì¥¤¤ËÈ÷¤ï¤ë¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥é¥¤¥È¤âÀè¿ÊÅª¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤À¡£
¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤ä¥Õ¥í¥ó¥È¥É¥¢¥È¥ê¥à¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥½¥Õ¥È¥Ñ¥Ã¥É¤òºÎÍÑ¡£¥¨¥¢¥³¥ó¥ëー¥Ðー¤Î¼þÊÕ¤Ë¤Ï¥Àー¥¯¥·¥ë¥Ðー¥¬ー¥Ë¥Ã¥·¥å¤ä¥Ô¥¢¥Î¥Ö¥é¥Ã¥¯Ä´¤Î²Ã¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥¿¥Õ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¤¥áー¥¸¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡ÖZ 4WD¡×¤ÏÁí¹ç¤Ç184ps/307Nm¤òÈ¯´ø¤¹¤ë2¥âー¥¿ー¤òÅëºÜ
¥¹¥º¥e¥Ó¥¿ー¥é¡ÃSuzuki eVitara
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÏBEVÀìÍÑ¤Ë¿·¤·¤¯³«È¯¤·¤¿¡Ö¥Ïー¥Æ¥¯¥È-e¡×¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢·ÚÎÌ¤Ê¹½Â¤¡¢¹âÅÅ°µÊÝ¸î¡¢¥·¥çー¥È¥ªー¥Ðー¥Ï¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¹¤¤¼¼Æâ¥¹¥Úー¥¹¤ò¼Â¸½¡£¹â¥Ï¥¤¥Æ¥ó¡Ê¹âÄ¥ÎÏ¹Ý¡Ëºà¤Î»ÈÍÑÎ¨¤ò½¾Íè¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç½ÅÎÌÄã¸º¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥¤¥ó¥Õ¥í¥¢²¼¥á¥ó¥Ðー¤òÇÑ»ß¤·¤¿¸ú²Ì¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÍÆÎÌ¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¥âー¥¿ー¡¢¥¤¥ó¥Ðー¥¿ー¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¢¥¯¥¹¥ë¤ò°ìÂÎ·¿¤Ë¤·¤¿¡ÖeAxle¡×¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÀß·×¤ò¼Â¸½¡£¥âー¥¿ー¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏ¡¿ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï¥°¥ìー¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£¥¨¥ó¥È¥êー¥°¥ìー¥É¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡ÖX¡Ê2WD¡Ë¡×¤Ï106kW¡Ê144ps¡Ë/193Nm¡Ê19.7kgf-m¡Ë¤òÈ¯´ø¡£
¾åµé¤Î¡ÖZ 2WD¡×¤ÎºÇÂç¥È¥ë¥¯¤ÏX¤ÈÆ±¤¸¤À¤¬¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ¤¬128kW¡Ê174ps¡Ë¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Î¡ÖZ 4WD¡×¤ÏZ 2WD¤ÈÆ±¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥âー¥¿ー¤Ë¡¢48kW¡Ê65ps¡Ë/114Nm¡Ê11.6kgf-m¡Ë¤Î¥ê¥ä¥âー¥¿ー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Áí¹ç¤Ç135kW¡Ê184ps¡Ë/307Nm¡Ê31.3kgf-m¡Ë¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ï°ÂÁ´À¤¬¹â¤¯¡¢¼÷Ì¿¤ÎÄ¹¤¤¥ê¥ó»ÀÅ´¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òºÎÍÑ¡£ÍÆÎÌ¤Ï160Ah¤Ç°ì½¼ÅÅ¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏWLTC¥âー¥É¤Ç433km～520km¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤ÎÁàºî¤Î¤ß¤Ç²Ã¸ºÂ®¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¡Ö¥¤ー¥¸ー¥É¥é¥¤¥Ö¥Ú¥À¥ë¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖNORMAL¡×¡ÖECO¡×¡ÖSPORT¡×¤Î3¤Ä¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥âー¥É¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡£
2700mm¤Î¥í¥ó¥°¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¡¢¤½¤·¤Æ18¥¤¥ó¥Á¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤Ï5.2m¤ò¼Â¸½¡£¤³¤ì¤Ï¥¿¥¤¥ä¤ÎÀÚ¤ì³Ñ¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃ£À®¤·¤¿¤â¤Î¡£ÎÉ¹¥¤Ê¼è¤ê²ó¤·À¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÆÃ¿§¤À¡£
°ÂÁ´À¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ìー¥¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥µー¥Ö¥ìー¥¥µ¥Ýー¥ÈII¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÀè¿Ê°ÂÁ´µ¡Ç½¤¬Á´¼Ö¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢BEV¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ò¤â¤Ã¤È²÷Å¬¡¦ÊØÍø¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¥¿¥¤¥Þー½¼ÅÅ¡×¤ä¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥¦¥©ー¥Þー¡×¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¥¹¥º¥¥³¥Í¥¯¥È¡ÊÊÌÅÓ²ÃÆþ¤ÎÉ¬Í×¤¢¤ê¡Ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥º¥¡Öe¥Ó¥¿ー¥é¡×¥â¥Ç¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¦X¡Ê2WD¡Ë¡§399Ëü3000±ß¡Î433km¡Ï
¡¦Z 2WD¡§448Ëü8000±ß¡Î520km¡Ï
¡¦Z 4WD¡§492Ëü8000±ß¡Î472km¡Ï
¢¨²Á³Ê¤Ï¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡£2WD¤ÏÁ°ÎØ¶îÆ°¡£¡Î¡¡¡ÏÆâ¤Ï°ì½¼ÅÅ¹ÒÂ³µ÷Î¥¡ÊWLTC¥âー¥É¡Ë
SPECIFICATIONS
¥¹¥º¥e¥Ó¥¿ー¥é Z 4WD¡ÃSuzuki eVitara Z 4WD
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹4275¡ßÁ´Éý1800¡ßÁ´¹â1640mm
¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¡§2700mm
ºÇÄãÃÏ¾å¹â¡§185mm ¢¨¼ÒÆâÂ¬ÄêÃÍ
ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¡§5.2m
¾è¼ÖÄê°÷¡§5¿Í
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1890kg
¥âー¥¿ーºÇ¹â½ÐÎÏ¡§Á°128kW¡Ê174ps¡Ë¡¿¸å48kW¡Ê65ps¡Ë
¥âー¥¿ーºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§Á°193Nm¡Ê19.7kgf-m¡Ë¡¿¸å114Nm¡Ê11.6kgf-m¡Ë
¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ¡§135kW¡Ê184ps¡Ë¢¨¼ÒÆâÂ¬ÄêÃÍ
¥·¥¹¥Æ¥àºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§307Nm¡Ê31.3kgf-m¡Ë¢¨¼ÒÆâÂ¬ÄêÃÍ
¶îÆ°Êý¼°¡§4WD
¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÍÆÎÌ¡§160Ah
°ì½¼ÅÅ¹ÒÂ³µ÷Î¥¡§472km¡ÊWLTC¥âー¥É¡Ë
¸òÎ®ÅÅÎÏÎÌ¾ÃÈñÎ¨¡§144Wh/km¡ÊWLTC¥âー¥É¡Ë