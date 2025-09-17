第5子出産の辻希美「もう1人、次いってもいいかも」“家族みんなでの子育て”に安心感

9月16日、辻希美が自身のYouTubeチャンネル『辻ちゃんネル』を更新。第5子の出産から1週間後に撮影した動画の中で、子育てに対する現在の心境を明かした

今回の動画では、第5子の出産から1週間が経った辻が、自宅で近況を報告。この中で辻は、生まれたばかりの次女を抱っこしながら、「家族みんなで育ててるっていう感じがすっごいしてて」「大家族になる理由がわかるなって、すごい思っちゃったの」と切り出した。

続けて、「やっぱ1人目の時で、どうしても子育てしていると、すっごい孤独感があったりしたんだけど」「きょうだい（の年齢）が離れてるから、孤独感は本当になくって。家族みんなで子育てしてる感じが、やっぱりね、すごくノンストレスというか。すごい本当楽しく」と、自宅には現在17歳の長女・希空をはじめとして、小中学生の子供たちがいるため、それが支えになっていると説明。

さらに、「この感じだったら、もう1人、次いってもいいかもって思うぐらい、本当に心の余裕ができてるっていうか」「子供がたくさんいて大変なことももちろんあるけど、子供がたくさんいるからこそ、家族みんなの絆とか、助け合いみたいなものがすごい感じてるなって思って」と語っていた。