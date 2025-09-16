東京ディズニーリゾート（ＴＤＲ、千葉・浦安市）で秋のスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」が１７日に開幕するのに先立ち、プレスプレビューが１６日に開催された。

この日から東京ディズニーランド（ＴＤＬ）と東京ディズニーシー（ＴＤＳ）の両パークで、ハロウィーン恒例のゲストの仮装入園が始まった。今年は９月１６日から３０日までと１０月１６日から３１日までの期間限定で、ディズニーキャラクターの全身仮装が楽しめる。

ＴＤＬでは、９時の開園から、仮装したゲストが次々に入園した。シンデレラ城前のキャッスル・フォアコートでは、シンデレラなどのプリンセスと王子や、マレフィセントなどハロウィーンでは主役になれるディズニーの悪役ヴィランズに扮（ふん）した“なりきりキャラ”が集結。

「リトル・マーメイド」の悪役アースラになったハンドルンネーム、ミンミンさん（４１）＝横須賀市＝は、白雪姫の魔女になった友人のスペさん（４１）と並んで妖しい雰囲気を演出し「１０年間、アースラをやってます。毎年、衣装は変えてます」と笑う。今年は９回来園する予定という。

仮装は特設サイトに書かれた対象作品に登場するキャラクターに限られ、安全性やテーマ性を損なう仮装をしての入園はお断りなどのルールがある。

ＴＤＲを運営するオリエンタルランドでは「園内に着替えスペースはありません。園内外のレストルーム、多機能レストルームおよびコインロッカー付近を使用しての着替えはご遠慮ください」と呼びかけている。