「結婚して本当によかった」くみっきー、イケメン夫との7年前の結婚ショット公開「細すぎて驚いた」
モデルでタレントの舟山久美子（くみっきー）さんは9月16日、自身のInstagramを更新。7年前のイケメン夫との結婚ショットを披露しました。
【写真】くみっきー夫婦の結婚式ショット
続けて「『夫婦って、同じ方向を向くことだよ』 そんな言葉を先輩ご夫妻から教わって、出会って7年、今その意味を少しずつ実感しています」「結婚して本当によかった」と、現在の思いを明かしています。また「#ダイエットしよっと笑」「#動画のわたしが細すぎて驚いた」とのハッシュタグも付けています。
ファンからは、「結婚記念日おめでとう」「ましゅみこ夫妻はずっと私の憧れだ」「1枚目の写真、素敵です！」「素敵な夫婦」「素敵な関係で憧れる」と、祝福の声が多く上がりました。
(文:中村 凪)
「1枚目の写真、素敵です！」くみっきーさんは「今日で、6回目の結婚記念日」とつづり、6枚の写真と1本の動画を投稿。「#7年前のわたしたち」とタグが付いており、結婚当時の2人のショットと分かります。写真の1枚目は、ウエディングドレス姿のくみっきーさんとタキシード姿の夫が海に向かって指をさす様子です。
家族旅行ショットも披露自身のInstagramで夫婦ショットや子育ての様子などをたびたび公開しているくみっきーさん。8月27日の投稿では「オーストラリアのシドニーとゴールドコーストへ！」と、家族旅行の様子も披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
