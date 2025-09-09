TDL、新たなクリスマスパレードが誕生！ 「ディズニー・クリスマス」11．11から開催へ
東京ディズニーリゾートは、11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を開催する。
【写真】続報が待ち遠しい！ 「ディズニー・クリスマス」グッズ一部詳細
■愉快でマジカルなパレード
今年の「ディズニー・クリスマス」は、東京ディズニーランドのパレードが10年振りに刷新され、サンタクロースとエルフたちによって生み出されたおもちゃたちが、ミッキーマウスらディズニーの仲間たちと一緒に、ゲストと楽しく遊ぶ愉快でマジカルなパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」を公演する。
本ショーは、ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、グーフィー、プルート、デイジーダック、チップ、デール、ピート、マックス、マリー、ベルリオーズ、トゥルーズ、ジュディ、ニック、スティッチらが乗った6台のフロートが登場する1日1回公演の45分間のショー。
サンタクロースがおもちゃを作り出すトイファクトリーからはじまるパレードは、ミッキーマウスやミニーマウス、ピートにクリスマスの飾りつけをされたテディベアや、愉快な演奏を披露するくるみ割り人形たちの音楽隊など、おもちゃたちの奏でるユニークでにぎやかな音楽とダンスでゲストにかけがえのないマジカルなクリスマスを届ける。
また、東京ディズニーシーでは昨年に続いて、ミッキーマウスやダッフィー、サンタクロースたちがクリスマスのオーナメントで彩られた船に乗りメディテレーニアンハーバーに登場する「ディズニー・クリスマス・グリーティング」を開催するほか、アカペラや楽器演奏でクリスマスソングを奏でる3つのアトモスフィア・エンターテイメントをアメリカンウォーターフロントで行う。
さらに、それぞれのパークではクリスマスらしいグッズやメニュー、高さ15mのクリスマスツリーが登場するほか、夜には、クリスマスソングにのせて舞い上がる華麗な花火「スターブライト・クリスマス」がパークの夜空を彩る。なお、スペシャルメニューは11月1 日（土）から、グッズは11月10日（月）より先行販売される。
そのほか、ディズニーホテルでは各ホテルのテーマに合わせたクリスマスデコレーションやイルミネーションなどを展開。ディズニーリゾートラインではオリジナルデザインのフリーきっぷやスーベニアメダルを販売するほか、イクスピアリでも、クリスマスの雰囲気を楽しめるデコレーションが登場する予定だ。
【写真】続報が待ち遠しい！ 「ディズニー・クリスマス」グッズ一部詳細
■愉快でマジカルなパレード
今年の「ディズニー・クリスマス」は、東京ディズニーランドのパレードが10年振りに刷新され、サンタクロースとエルフたちによって生み出されたおもちゃたちが、ミッキーマウスらディズニーの仲間たちと一緒に、ゲストと楽しく遊ぶ愉快でマジカルなパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」を公演する。
サンタクロースがおもちゃを作り出すトイファクトリーからはじまるパレードは、ミッキーマウスやミニーマウス、ピートにクリスマスの飾りつけをされたテディベアや、愉快な演奏を披露するくるみ割り人形たちの音楽隊など、おもちゃたちの奏でるユニークでにぎやかな音楽とダンスでゲストにかけがえのないマジカルなクリスマスを届ける。
また、東京ディズニーシーでは昨年に続いて、ミッキーマウスやダッフィー、サンタクロースたちがクリスマスのオーナメントで彩られた船に乗りメディテレーニアンハーバーに登場する「ディズニー・クリスマス・グリーティング」を開催するほか、アカペラや楽器演奏でクリスマスソングを奏でる3つのアトモスフィア・エンターテイメントをアメリカンウォーターフロントで行う。
さらに、それぞれのパークではクリスマスらしいグッズやメニュー、高さ15mのクリスマスツリーが登場するほか、夜には、クリスマスソングにのせて舞い上がる華麗な花火「スターブライト・クリスマス」がパークの夜空を彩る。なお、スペシャルメニューは11月1 日（土）から、グッズは11月10日（月）より先行販売される。
そのほか、ディズニーホテルでは各ホテルのテーマに合わせたクリスマスデコレーションやイルミネーションなどを展開。ディズニーリゾートラインではオリジナルデザインのフリーきっぷやスーベニアメダルを販売するほか、イクスピアリでも、クリスマスの雰囲気を楽しめるデコレーションが登場する予定だ。