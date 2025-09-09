ソニーグループ<6758.T>は頑強。東京証券取引所は８日、ソニーフィナンシャルグループ<8729.T>の新規上場を承認した。公募や売り出しを行わず、既存の株式だけで上場するダイレクトリスティングにより、９月２９日付で東証プライム市場に新規上場する。上場日についてはソニーＧが９月２９日になる予定だとすでに公表していたが、日本初の「パーシャルスピンオフ」とあって投資家の関心は高く、改めて資金流入を誘発する材料となったようだ。



ソニーＧは保有するソニーＦＧの株式をソニーＧの株主に現物配当により分配するスピンオフを実施する。主幹事は野村証券。ソニーＧによるソニーＦＧの持ち分比率は２０％未満となる見通しで、持ち分法適用関連会社となる予定だ。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS