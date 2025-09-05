スキーンズに6回零封…パイレーツに3連敗

【MLB】パイレーツ 5ー3 ドジャース（日本時間5日・ピッツバーグ）

ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地・パイレーツ戦に3-5で敗れた。リーグ中地区最下位相手に痛恨の3連敗。マジックも消滅し、SNSでは嘆きの声が相次いだ。

“怪物”スキーンズに手も足も出なかった。「1番・指名打者」で出場した大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、2三振。6回までラッシングの二塁打とロハスの安打の2安打のみに封じられた。

0-5の9回に先頭のベッツが15号ソロで2戦続けての完封負けを“回避”。その後、パヘス、ロハスの適時打で2点差まで迫ったが、2死一、二塁で途中出場していたロートベットが3球三振。ネクストバッターサークルで準備していた大谷に打席は回ってこなかった。

直近6試合で5敗。勝率5割を切る相手にまさかのスイープを許した。「勝率がよくないチーム相手に十分なほど負けている」とデーブ・ロバーツ監督はサバサバと語った。

厳しい戦いが続くドジャースにSNSでは苦言を呈す声も。「大丈夫？」「最下位チームに3連敗はアカン」「なんでなん？」「ドジャース弱いなんてもんじゃないな」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）