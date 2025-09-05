告白したくなるだろ！片思いの女性からのドキッとする言葉９パターン
気になる女子になかなか想いを伝えられない男子でも、女子のちょっとした一言で勇気が出ることがあるようです。では、どんなセリフが男子の心を奮い立たせるのでしょう。今回は『スゴレン』男性読者への調査を元に「思わず告白したくなる、片想い相手からの『ドキッとする言葉』９パターン」を紹介します。
【１】うるんだ瞳で「もう少し…一緒にいたいな」
「うわっ。可愛過ぎっ」（１０代男性）と、男子のテンションが一気に上がり、愛の言葉をささやいてしまいそうな一言です。男子が次の言葉を言わないときには、再度、ゆっくりと見つめて「あなたは？」と聞けば、たまらなくなって告白してくれるかもしれません。
【２】思わせぶりな態度で「私、自分から告白できないから、男性に告白してほしいんだ…」
「なんか、告白してって言われている？」（２０代男性）というように、女子の意味深な言葉に、ドキドキしてしまう男子もいるようです。ただし、鈍感な男性だと「へー」とスルーされてしまう可能性もあるので、恥ずかしそうに言うとよさそうです。
【３】ふたりで過ごしたいとアピールされているような「今年の誕生日もひとりかな…」
「『僕でよければ』と即、言っちゃう」（１０代男性）と、ひとりで過ごす誕生日をなげく女子に、男子が「僕がいるから」と言ってしまいたくなるようです。チラリと相手の目を見た後、寂しそうな表情で伏し目がちに言えば、男子の告白モードにスイッチを入れられるでしょう。
【４】穏やかな表情を浮かべて「いつも一緒にいたら楽しそう」
「思いっきり好感を持たれている証拠。告白ＯＫの合図だと思う」（１０代男性）など、男子が自分に自信を持てるセリフです。優しい笑顔を向けることで「僕もそう思ってたんだ」と自然な流れで付き合いが始まりそうです。
【５】母性本能を出しながらの「シャイなところもカワイイー」
「告白しても、無下には断られない気がする」（１０代男性）という安心感から、男子が「好き」と言いやすい一言です。ただし、あまりに上から目線で言うと「子供扱いされた」と逆効果なので、優しい微笑みを絶やさずに言うとよさそうです。
【６】少しテンション高めに「自分で気づいてないだけでカッコいいのに」
「そんなふうに見てくれていたんだ…！」（１０代男性）など、思いがけない褒め言葉に、男子はドギマギしてしまうようです。「あなたのことをよく理解している」というニュアンスを強調すれば、男子も「やっぱりこの子だ」と確信を持って想いを告げてくれるでしょう。
【７】真顔で不思議そうに「そんなにステキなのに彼女いないんですか？」
「婉曲的に好きだと言われてる！」（１０代男性）と、女子が自分の魅力に気づいてくれていることがわかり、告白の決心がつく男子もいるようです。それでもまだ照れているようなら、「本当にいないんですか？」と念押しすることで、告白の言葉を引き出せそうです。
【８】気がある素振りで「私、立候補しちゃおうかな？」
「『ぜっ、ぜひ！ 付き合ってください』と勢いで言えそう」（２０代男性）というように、逆告白ともとれる女子のセリフに、その場で想いを打ち明けたくなる男子もいます。ただし、内気な男子の場合、「からかわれた」と思うこともあるので、あまり冗談めかして言うのは避けましょう。
【９】屈託のない表情で「あなたと話しているとほっとする」
「『この笑顔を自分だけのものにしたい』とキュンとなる」（２０代男性）など、男子の保護本能をくすぐり、心を揺さぶるセリフのようです。「ほっとするのは私だけかな？」と付け加えれば、より男子が告白しやすい雰囲気を作れるかもしれません。
ほかにも「こんな言葉がきっかけで、男子から告白された」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（橘しげる）
【１】うるんだ瞳で「もう少し…一緒にいたいな」
「うわっ。可愛過ぎっ」（１０代男性）と、男子のテンションが一気に上がり、愛の言葉をささやいてしまいそうな一言です。男子が次の言葉を言わないときには、再度、ゆっくりと見つめて「あなたは？」と聞けば、たまらなくなって告白してくれるかもしれません。
「なんか、告白してって言われている？」（２０代男性）というように、女子の意味深な言葉に、ドキドキしてしまう男子もいるようです。ただし、鈍感な男性だと「へー」とスルーされてしまう可能性もあるので、恥ずかしそうに言うとよさそうです。
【３】ふたりで過ごしたいとアピールされているような「今年の誕生日もひとりかな…」
「『僕でよければ』と即、言っちゃう」（１０代男性）と、ひとりで過ごす誕生日をなげく女子に、男子が「僕がいるから」と言ってしまいたくなるようです。チラリと相手の目を見た後、寂しそうな表情で伏し目がちに言えば、男子の告白モードにスイッチを入れられるでしょう。
【４】穏やかな表情を浮かべて「いつも一緒にいたら楽しそう」
「思いっきり好感を持たれている証拠。告白ＯＫの合図だと思う」（１０代男性）など、男子が自分に自信を持てるセリフです。優しい笑顔を向けることで「僕もそう思ってたんだ」と自然な流れで付き合いが始まりそうです。
【５】母性本能を出しながらの「シャイなところもカワイイー」
「告白しても、無下には断られない気がする」（１０代男性）という安心感から、男子が「好き」と言いやすい一言です。ただし、あまりに上から目線で言うと「子供扱いされた」と逆効果なので、優しい微笑みを絶やさずに言うとよさそうです。
【６】少しテンション高めに「自分で気づいてないだけでカッコいいのに」
「そんなふうに見てくれていたんだ…！」（１０代男性）など、思いがけない褒め言葉に、男子はドギマギしてしまうようです。「あなたのことをよく理解している」というニュアンスを強調すれば、男子も「やっぱりこの子だ」と確信を持って想いを告げてくれるでしょう。
【７】真顔で不思議そうに「そんなにステキなのに彼女いないんですか？」
「婉曲的に好きだと言われてる！」（１０代男性）と、女子が自分の魅力に気づいてくれていることがわかり、告白の決心がつく男子もいるようです。それでもまだ照れているようなら、「本当にいないんですか？」と念押しすることで、告白の言葉を引き出せそうです。
【８】気がある素振りで「私、立候補しちゃおうかな？」
「『ぜっ、ぜひ！ 付き合ってください』と勢いで言えそう」（２０代男性）というように、逆告白ともとれる女子のセリフに、その場で想いを打ち明けたくなる男子もいます。ただし、内気な男子の場合、「からかわれた」と思うこともあるので、あまり冗談めかして言うのは避けましょう。
【９】屈託のない表情で「あなたと話しているとほっとする」
「『この笑顔を自分だけのものにしたい』とキュンとなる」（２０代男性）など、男子の保護本能をくすぐり、心を揺さぶるセリフのようです。「ほっとするのは私だけかな？」と付け加えれば、より男子が告白しやすい雰囲気を作れるかもしれません。
ほかにも「こんな言葉がきっかけで、男子から告白された」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（橘しげる）