Snow Man公式TikTokで、深澤辰哉・渡辺翔太・目黒蓮の「仲良くしMAX」動画が公開された。

【動画】ギャル男の深澤辰哉・警察官の渡辺翔太・ヤンキー目黒蓮のカリスマックスチャレンジなど

■深澤のギャル男の再現度の高さをファン絶賛

動画は「仲良くしMAX」と添えて公開。新曲「カリスマックス」が流れるなか、ギャル男に扮した深澤と、警察官ルックの渡辺とヤンキー風学生服姿の目黒が立っている。

襟足長めのメッシュヘアで、いかつめの柄入りTシャツ＆細身デニムパンツ、腰にチェック柄シャツを巻き、足元は先の尖ったレザーシューズ、首元にはクロスチャームのネックレスという、隅々まで平成ギャル男の深澤。そんななかうしろでは、赤い裏地の短ラン＆ウォレットチェーンに、前髪には大きなピンを付けた迫力のヤンキー目黒と生真面目そうな警察官の渡辺がもみ合いをはじめる。

戸惑いの表情を浮かべながらリズムにノリ続ける深澤。振り返ってなだめるような仕草を見せると、渡辺と目黒の表情が一気に和やかに。そこから3人でパラパラを踊り出す。

笑顔の渡辺、時折おどけたような表情も見せる目黒に対して、深澤はクールな顔。“どいつもこいつも”では気合いの表情を見せ、ギャル男を貫く。ダンスが終わって深澤が体を反らすポーズをキメているなか、再びもみ合いをはじめる渡辺＆目黒だった。

「ふっか脚細い」「平成ギャル男ふっかハマりすぎ」「警察官とヤンキーのケンカをギャル男が止めるって笑」「しょっぴーが警察官なら捕まりたい」「めめのヤンキーは国宝級」「3Bかわいい」などといったファンの声が続々と到着している。

■深澤辰哉・渡辺翔太・目黒蓮の「仲良くしMAX」

■9人が様々なコスプレに挑戦！「カリスマックス」ダンプラ動画