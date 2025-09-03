「生活保護は車を持っていたらダメ」と聞きました。でも地方では車がないと生活できません…この場合、申請は通らないのでしょうか？

生活保護とは

生活保護とは、日本国憲法で定められている「健康で文化的な最低限度の生活」という考えに基づいた制度です。生活に困窮している人に対して、最低限の生活費を支給しながら生活に関わる支援を実施します。

生活保護には、2つの大きな目的があります。1つ目の目的は、生活に困窮している人に対して最低限の生活を保障することです。傷病が原因で働けなくなった場合、ある程度は生活費や医療費を気にせずに治療ができます。生活保護の受給対象になれば、無期限で受給することが可能です。

2つ目の目的は、生活保護を受けている人を経済的に自立できるように支援することです。就労支援が受けられるほか、生活保護の期間中に就職してもすぐに生活保護の支給は終了しません。



生活保護受給者が車の所有を認められない理由

生活保護受給者は、原則的に車の所有が認められていません。本章では、主な理由とされる3項目について解説します。



資産と判断されるから

車の価値はそれぞれであり、種類や状態などによって異なります。しかし、売却するとある程度のお金になります。つまり、自家用車は資産のひとつと判断されるのです。

生活保護を受けている場合、資産を売却して生活費に充てる必要があります。そのため、資産と判断される車を持っている場合は生活保護の受給が認められず、生活保護の受給中に自家用車は所有できません。



生活保護費からローンの返済は認められない

車を購入する際によく使われるローンは、簡単にいえば借金です。生活保護費は、借金の返済に充てることができません。つまり、ローンが残っている場合はその返済ができないのです。状況次第で特別に車の所有が認められることはありますが、ローンを完済していることが前提となります。

車は資産として判断されることから所有ができませんが、ローンを返済できないことも所有が認められない理由のひとつになります。



賠償能力がないから

車を運転する場合、少なからず事故を起こす可能性があります。事故が発生した場合は、賠償金の支払いが必要になることもあります。しかし、生活保護受給者は賠償金の支払いが困難であるため、原則的に車の所有が認められないのです。



生活保護受給者でも車の所有が認められるケース

生活保護受給者は原則的に車の所有が認められていませんが、特別に認められるケースがあります。本章では、車の所有が認められる主なケースを3つ紹介します。



公共交通機関が発達していない地域に住んでいる

居住している地域によっては公共交通機関が発達しておらず、日常生活に車が必要な場合があります。その状況であれば、特別に車の所有が認められることがあります。

また、公共交通機関が発達していても、障害などで利用が難しいこともあるでしょう。その場合は、ケースワーカーの判断次第で車の所有が認められることがあります。ケースワーカーとは、福祉事務所に所属し、生活保護受給者の支援をする職員のことです。



仕事の都合で必要

生活保護は、受給者が経済的に自立することを支援する制度でもあります。そのため、仕事をしながら受給することも可能です。仕事の内容によっては、車が必要になることもあるでしょう。

その場合は、車の所有が認められることがあります。ただし、車の維持費は支給される生活費から捻出しなければいけません。仕事による収入が低ければ、維持費が負担になるかもしれません。



半年以内に生活保護から抜けられる見込みがある

半年以内に生活保護の必要がなくなる見込みがある場合、車の所有が認められることがあります。ただし、資産価値が低い車に限られることが一般的です。なお、所有が認められる車かどうかの判断はケースワーカーが行います。受給者では判断できません。



生活保護受給者でも車を持てることはあるが、まずは自治体に相談しよう

生活保護の受給者は、原則的に車の所有を認められていません。その理由のひとつは、車は資産であると判断されるからです。生活保護受給者は資産を有している場合、その資産を売却して生活費に充てなければいけません。

ただし、公共の交通機関が発達していない地域に居住している場合や、仕事の都合で車を必要とする場合は特別に車の所有が認められることがあります。そのため、「車を持っているから生活保護を受けられない」とは言い切れません。

所有に関しては自己判断せず、必ず自治体に確認や相談をして、正しく制度を活用しましょう。



出典

厚生労働省 生活保護制度

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

監修：高橋庸夫

ファイナンシャル・プランナー