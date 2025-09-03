老人ホームのパンフレットに記載された基本料金。しかし、同じ施設でも介護度や利用するサービスによって、実際の月々の支払額には数万円の差が生じます。なぜ、このような価格差が生まれるのでしょうか。本記事では、小菅秀樹氏監修の『伝説の相談員が教える幸せになれる老人ホーム探し』（ホーム社）より、立地や設備、人員体制といった「価格差を生む5つの理由」と、見えにくい「総額」を正確に把握するコツを詳しく解説します。

老人ホームの価格差はどこからくる？

有料老人ホームの価格はピンキリです。なぜここまで価格差が生じるのか、詳しく解説しますね。主な理由は次の5つです。

1．立地・ロケーション

老人ホームの価格に、最も影響を与えるのが立地。都市部や駅近など、利便性が高い地域では地価や運営コストが高くなり、それが居住費に反映されます。

2．建築コストと居室仕様

高級施設では、高品質な建築材料や最新の設備が使用されるほか、居室の広さも20m2以上とゆとりある設計が一般的。一方、低価格帯の施設では、既存の建物（学生寮や独身寮など）を改装して利用する、あるいは共用スペースを最小限にするなど、コストを抑えて建てることで料金を安く抑えています。

3．共用設備の内容

ラウンジやフィットネスジムなど、共用設備の充実度は料金に大きく影響します。必要最低限の共有スペースのみを提供する施設では、そのぶんコストが抑えられ、価格が安くなります。

4．スタッフの人員配置と介護体制

多くの施設では法令で定められている「3：1」の人員配置が標準ですが、「2：1」や「1.5：1」といった手厚いケア体制をとっている施設は、上乗せ介護費がかかります。

5．ブランド価値と運営母体

大手企業が運営する施設は、共有設備や医療体制、職員配置が比較的整っており、運営実績もあるためサービスの質が高く、その安心感やブランド力が料金に反映される傾向があります。

総額はどうやって調べればいいの？

有料老人ホームの費用を正確に把握するには、基本料金と追加料金を分けて考える必要があります。

まず基本的な料金として、家賃、管理費（共益費）、食費がかかります。家賃はその名の通り居室の賃料を指し、立地や居室面積によって金額が異なります。管理費は共用設備の維持管理や事務職員などの人件費のこと。食費は「食材費」と「厨房管理費」に分かれることが多く、食材費は利用分のみ請求されるのが一般的です。さらに、居室の水道光熱費が別途かかる場合があります。これに加え、有料老人ホームでは介護サービスにかかる介護保険の自己負担分に加えて、施設独自の追加料金が発生することがあります。なお、介護保険の自己負担分は、介護度や所得に応じて異なります。

このように、基本料金に月額3〜5万円程プラスされるケースが一般的です。施設見学の際は、総額を確認するために「入居する方と同じ介護度や身体状態の方が、実際に支払っている金額」を確認しましょう。

例えば同じ施設に入居していても

Aさん：基本料金15万円＋介護保険自己負担分1万2,000円＋オプション2,000円＝16万4,000円

Bさん：基本料金15万円＋介護保険自己負担分3万1,000円＋オプション4,000円＝18万5,000円

のように差が生じるわけですね。

さらに、施設が提供する「オプションサービス」も確認しておきましょう。これは介護保険外の追加サービスのことで、入居者のニーズに応じて柔軟に利用できる便利なサービスですが、都度料金が発生します。下記はオプションサービスの一例です。

［図表2］オプションサービスの例 出所：『伝説の相談員が教える幸せになれる老人ホーム探し』（ホーム社）より引用

施設によって何をオプションサービスとしているかは異なります。A施設で有料で実施していることが、B施設では無料ということもありますから、よく確認してくださいね。

安い老人ホームに住み替える場合の注意点

近年の不況や物価高騰により、安い施設への住み替えの話は珍しくはありません。検討する際は、次の点に注意しましょう。

1．人間関係がリセットされ、ゼロから関係性を築く必要がある

2．サービス品質が落ちる可能性がある

3．環境変化が心身の負担となる。認知症の症状悪化などの可能性も

4．住み替えでアクセスが悪くなり面会回数が減少することも

5．本当に安くなるのか詳細な確認を

住み替えで本当に負担が減る？ トータルでいくらかかる？ よく確認して検討しよう。

小菅 秀樹

LIFULL介護

編集長