こんな可愛いバッグが【ダイソー】で買えるの！？ プチプラで嬉しい♡「おしゃれバッグ」

普段の買い物やサブ用として使うバッグは容量だけじゃなくデザインも大切。そこでおすすめなのが、【ダイソー】で手に入るプチプラバッグです。今回ピックアップしたのは、コーデのワンポイントにもなるデザインのもの。330円でゲットできるから、デイリー用に複数買いするのもありです！

愛らしいアニマル柄の大きめトート

【ダイソー】「トートバッグ（猫・犬）」\330（税込）

犬の絵柄が描かれたトートバッグは、持つだけでほっこり気分になれる可愛さが魅力。約40cm×33cmとたっぷり荷物が入る大きめサイズで、普段使いから小旅行まで活躍しそうです。グレーの切り替え配色がアクセントになって、ポップな雰囲気の中にも大人っぽさをプラス。ナチュラルな雰囲気の綿素材もポイントです。

斜め掛けもできる淡めカラーショルダー

【ダイソー】「フラワーモチーフショルダートートバッグ（カラー）」\330（税込）

やわらかな水色に、さりげないスズランのモチーフを施したショルダーバッグ。イラストも淡めのカラーだから、大人っぽい雰囲気で持てる一品です。サイズは32cm × 36cm × 12cmの大きめ設計で、内ポケット付き。小物の整理もしやすそうです。

