最大29%OFF!サプリもコスメもウェルネスは”iHerb”で決まり

健康とウェルネスにおけるグローバルリーダーとして、世界180カ国以上にオーガニック食品やサプリメント、スキンケアやコスメ、日用雑貨などを5万点以上展開している通販サイト【iHerb(アイハーブ)】。そんなiHerbが2025年9月で創業29周年を迎えました。この節目を記念して、8月29日(金)~10月2日(木)午前2:00までの期間限定で、最大29%OFFのビッグセールを開催!

29%OFFは年に一度!見逃せないiHerbの記念セール



今回のセールの目玉は、29%OFF!サプリメントやプロテインなど、日常的にリピートしている人も多いアイテムが対象のため、まとめ買いの大チャンスです!

スキンケアやメイクアップアイテム、オーガニックフードや日用品まで、5万点以上のラインナップの中からお気に入りをお得に手に入れることができます。

鈴木えみさんの愛用品もお披露目!



モデル･デザイナー･クリエイティブディレクターの鈴木えみさんがご自身の公式Instagramアカウント(@emisuzuki_official)で、愛用しているサプリメントを紹介。

｢iHerb創業29周年｣お祝いメッセージ

iHerb 29周年おめでとうございます!

iHerbは、世界中から良質なプロダクトを届けてくれる存在として、日々の暮らしに欠かせません。これから先も30周年、40周年と一緒にお祝いできることを楽しみにしています!

えみさんおすすめアイテム



California Gold Nutrition(カリフォルニア ゴールド ニュートリション)

LactoBif®(ラクトビフ)30プロバイオティクス、300億CFU、ベジカプセル60粒

ブランドの中で、常に人気を博しているサプリメント。8種類の生きたプロバイオティクス菌株(5種類の乳酸菌と3種類のビフィズス菌)で、1粒あたり300億CFUが含まれています。個包装になっているので、旅行先に持っていくのにも便利です。

Life Extension(ライフエクステンション)

Two-Per-Day(ツーパーデイ)カプセル 120粒

ツーパーデイ(1日2粒)には、体が喜ぶ必須ビタミン、ミネラル、その他の栄養素が幅広く配合されています。サプリメント選びに迷った時や、初心者の方にもおすすめです。



Solgar(ソルガー)

Skin、Nails＆Hair、Advanced MSM Formula、タブレット120粒

鈴木さんが、海外に長期間滞在する時など、食生活が乱れた時や美容の調子が気になった時に辿り着いたサプリメント。毎日の美容習慣を支えるコラーゲンフォーミュラです。ビタミンCや銅を配合し、内側から輝く毎日を応援します。

iHerbで出会う“わたしだけのウェルネス”





iHerbの魅力は、｢毎日出会える、あなたにぴったりのウェルネス｣。

美容も健康もライフスタイルも、今の自分に合ったものを選べるのがうれしいポイントです。

この秋は、29周年記念の特別セールをきっかけに、新しいウェルネス習慣を始めてみてはいかがでしょうか?