¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à ¤Ï¥¢¥×¥êÂÎ¸³¤Ç¾¡ÇÔ¤¬·è¤Þ¤ë¡©¡¡Ë´¤¥Ú¥Ã¥È¤ò¡ÖËº¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¥¦¥£¥¹¥«¡¼¤ÎÀïÎ¬
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥àÀ½ÉÊ¤ÎÉáµÚ¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÂÎ¸³¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¢¥×¥êÀß·×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤È´¶¾ð¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥£¥¹¥«¡¼¤Ï¡Ö¿¨¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¥Ï¡¼¥ÉÀß·×¡×¤È¡ÖÊä½õÅª¥¢¥×¥êÂÎ¸³¡×¤òÎ¾Î©¤µ¤»¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ã¡¼¥¯¥Ë¥ó¥¸¥ã¤ä¥í¥Õ¥Æ¥£¤Ê¤É¤â¡¢¥¢¥×¥ê¤òÃ±¤Ê¤ëÊä½õ¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ø¿Ê²½¤µ¤»¡¢¶¥ÁèÎÏ¤Î¸»Àô¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖCatPoopMan¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥ó¥É¥ë¥Í¡¼¥à¤ÇReddit¤ò±ÜÍ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥Ã¥¿¡¼¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÊLitter Robot¡Ë¤Î¿Æ²ñ¼Ò¥¦¥£¥¹¥«¡¼¡ÊWhisker¡Ë¤ÎCEO¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥º¥Ã¥×¥±»á¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÈá¤·¤¤¸½¼Â¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖReddit¤Ë¤Ï¡ØË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ú¥Ã¥È¤ò¥¢¥×¥ê¤«¤éºï½ü¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤Ä¤é¤¤¡£¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¯¤¿¤Ó¤ËÌ¾Á°¤ò¸«¤ë¤Î¤¬Èá¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¥º¥Ã¥×¥±»á¤Ï¸ì¤ë¡£¤½¤³¤ÇÆ±¼Ò¤Ï¡Ö¥á¥â¥ê¥¢¥é¥¤¥º¡Êmemorialize¡Ë¡×µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡Öºï½ü¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤»¤º¤ËºÑ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥àÀ½ÉÊ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥¢¥×¥êÂÎ¸³
¥¢¥×¥êÂÎ¸³¤òÀµ¤·¤¯Àß·×¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥àÊ¬Ìî¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥µ¡¼¥â¥¹¥¿¥Ã¥È¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¡¢¥È¥¤¥ì¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥àÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÆü¾ïÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
8·î¤Ë¤ÏGoogle¤¬10·î¤«¤éGoogle Assistant¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆGemini¤òGoogle HomeÀ½ÉÊ¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Apple¤â¿·¤¿¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à»Ô¾ì¤Ø¤Î»²Æþ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡ÊBloomberg¡Ë¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¥Ù¥é¥¤¥¾¥ó¡ÊVerizon¡Ë¤Î2024Ç¯ÈÇ¡ÖConsumer Connections Report¡Ê¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¡¦¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ë¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀ¤ÂÓ¤Î42¡Á45¡ó¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¤Ä¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò½êÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó5À¤ÂÓ¤Ë1À¤ÂÓ¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥É¥¢¥Ù¥ë¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¼ûÍ×¤Ï°ìÍÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÜÂ³·¿À½ÉÊ¤ËÄñ¹³´¶¤ò»ý¤Ä¾ÃÈñ¼Ô¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¿¿¤ËÌòÎ©¤Á¡¢À½ÉÊÍøÍÑ¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¢¥×¥êÀß·×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¥½¥Î¥¹¡ÊSonos¡Ë¤Ï2024Ç¯¤Î¥¢¥×¥ê¹¹¿·¤ÇÀ½ÉÊ¤¬ÉÔ¶ñ¹ç¤òµ¯¤³¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò²×Î©¤¿¤»¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ï½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¡£¿·CEO¤È¤Ê¤Ã¤¿¥È¥à¡¦¥³¥ó¥é¥Ã¥É»á¤Ï8·î½é½Ü¤Î·è»»ÀâÌÀ²ñ¤Ç¡Öº£¤¬Å¾´¹ÅÀ¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¡¼¥É¤Ë¿¨¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤á¤¶¤¹¥¦¥£¥¹¥«¡¼
¥¦¥£¥¹¥«¡¼¤Î¥º¥Ã¥×¥±»á¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Îµæ¶Ë¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¿Í¡¹¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¡×¤À¤È¸ì¤ë¡£¥ê¥Ã¥¿¡¼¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢Ç¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤ä¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¡¢ÇÑ´þ¥È¥ì¥¤¤ÎÀ¶ÁÝ»þ´ü¤Ê¤É¤òÄÌÃÎ¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ëµ¡Ç½¤â²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÉÊ¼Á¤ò¶Ë¤á¤ì¤Ð¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥Ï¡¼¥É¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¥¢¥×¥ê¤³¤½¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÆ±»á¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥¢¥×¥ê¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¥ê¥Ã¥¿¡¼¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¡£¥¦¥£¥¹¥«¡¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë150ËüÂæ°Ê¾å¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥×¥ê¤ò·î´Ö¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÌó75Ëü¿Í¤À¤È¥º¥Ã¥×¥±»á¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖÃ¯¤â¤¬¥¢¥×¥ê¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥¹¥Þ¥ÛÁàºî¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢À½ÉÊ¤Ï¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ç¤âÆ°ºî¤·¡¢Î¾Êý¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¥Ï¡¼¥É¤È¥¢¥×¥ê¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Ì©ÀÜ¤ËÏ¢·È¤·¡¢Î¾¼Ô¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±¼Ò¤ÏËè·î1²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò·×²èÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢½¤Àµ¤ä¿·µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¡£Ç¯½é¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Îºþ¿·¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ù¡¼¥¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¿µ½Å¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¡£
¡Ö»þ´Ö¤ò¤«¤±¡¢ÃÊ³¬Åª¤ËÅ¸³«¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÎÃÊ³¬Åª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Áá´ü¤ËÈ¯¸«¤·¤Æ¸µ¤ËÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¥º¥Ã¥×¥±»á¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥×¥êÉ¬¿Ü¡×¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸°
¥¢¥×¥êÏ¢·ÈÀ½ÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤Ê¤·¤Ç¤âÀ½ÉÊ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Û¡¼¥à¥·¡¼¥ë¥É¡ÊAmerican Home Shield¡Ë¤¬2024Ç¯12·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²óÅú¼Ô¤Î46¡ó¤¬Wi-Fi¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ç¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬Æ°ºî¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢Ìó5¿Í¤Ë1¿Í¤¬ÅÅÃÓÀÚ¤ì¤ä²èÌÌ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥º¡¢¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Reddit¾å¤Ë¤âÀÜÂ³ÌäÂê¤ä¡¢Æü¾ïÅª¤ÊÁàºî¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¢¥×¥ê¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ã¡¼¥¯¥Ë¥ó¥¸¥ã¡ÊSharkNinja¡Ë¤Ï2025Ç¯¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÀÜÂ³·¿À½ÉÊ¤òÅêÆþ¤¹¤ëÂç¤¤ÊÀïÎ¬Å¾´¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥·¥ã¡¼¥¯¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÊShark Robot Vacuum¡Ë¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ã¥¦¥Ã¥É¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¦¥×¥í¥³¥Í¥¯¥ÈXL²°³°ÍÑ¥°¥ê¥ë¡õ¥¹¥â¡¼¥«¡¼¡ÊNinja Woodfire ProConnect XL Outdoor Grill and Smoker¡Ë¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ã¥×¥í¥·¥§¥Õ¡¦¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹²¹ÅÙ·×¡ÊNinja ProChef Wireless Thermometer¡Ë¤Ê¤É¥¢¥×¥ê¤ÇÁàºî¤Ç¤¤ëÀ½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¢¥×¥ê¤ò°ì¸µ²½¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ë²á¾ê¤Ê¥¢¥×¥ê¤òÆþ¤ì¤º¤ËºÑ¤à»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥·¥ã¡¼¥¯¥Ë¥ó¥¸¥ã¤ÎºÇ¹â¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¦µ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹»á¤ÏModern Retail¤Ø¤Î¥á¡¼¥ë¤Ç¡Ö¥¢¥×¥ê¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤Ï¡¢ÀÜÂ³¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ÃÈñ¼Ô²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ï¤³¤Î¾ÇÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢µ»½Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤º¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óOS¤Î¹¹¿·¤Ë±þ¤¸¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È½Ò¤Ù¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÀµ¤·¤¤¹¹¿·ÉÑÅÙ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏÅª¤Êµ¡Ç½¤òÆÏ¤±¤ÆÂÎ¸³¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥×¥ê¤ò¥µ¥¤¥É¥«¡¼¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ø
°ìÊý¡¢¥í¥Õ¥Æ¥£¡ÊLoftie¡Ë¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤«¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¤ä¥é¥ó¥×¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢½¢¿²¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¤ä¿çÌ²¥³¡¼¥Á¥ó¥°µ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏÆÃÄê¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¥¹¥Þ¥ÛÍøÍÑ¤òÀ©¸Â¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¥Ö¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥í¥Õ¥Æ¥£À½ÉÊ¤Ï¥¢¥×¥ê¤Ê¤·¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤ÇCEO¤Î¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Ï¥»¥Ã¥È»á¤Ï¡Ö¥¢¥×¥ê¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÊä½õÅªÂ¸ºß¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö»þ·×¤ò¥¢¥×¥ê°ÍÂ¸¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ã±ÂÎ¤Ç¤â¾ï¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¶¥¹ç¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤Î¥¢¥×¥ê¤Ï²¿»þ´Ö¤â¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤ï¤á¤Æµ¡Ç½Åª¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤È¥Ï¥»¥Ã¥È»á¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÆÃæ´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤ÇÊªÍýÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¥³¥¹¥È¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±¼Ò¤Ï¥¢¥×¥ê¤ò¥Ï¡¼¥ÉÀ½ÉÊ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤âÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÆÈÎ©¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¡×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤ÇÊªÍýÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤¬Èó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¤¤Þ¡¢²æ¡¹¤Ï¥¢¥×¥ê¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥×¥ê¤Ï»þ·×¤ä¥é¥ó¥×¤Î¡Ø¥µ¥¤¥É¥«¡¼¡Ù¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÏÃ±ÆÈ¤ÇÀ®Î©¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ø¡¡f¤È¿Ê²½¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ï¥»¥Ã¥È»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Î¸¶Ê¸¡§Brands Briefing: How connected products companies like Whisker and Loftie are crafting their app strategies as smart homes take over¡Ï
Melissa Daniels¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸¡§¿ùËÜ·ëÈþ¡Ë