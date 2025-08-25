¡Ö¥Áー¥à¤ò¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤Ë¤µ¤»¤¿¤¤¡×º´Æ£½ÊÇµ¤¬¹¥¥µー¥Ö¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥
¡¡25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2025¥Ð¥ìー¥Üー¥ë½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥ìー¡Ë¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï½÷»Ò¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½¤Ë¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ç¾¡Íø¡£¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤Îº´Æ£½ÊÇµ¤¬U-NEXT¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡22Æü¤Ë¿ë¤Ë³«Ëë¤·¤¿À¤³¦¥Ð¥ìー¡£¤½¤ÎÀ¤³¦¥Ð¥ìー½éÀï¤È¤Ê¤ë½÷»Ò¥«¥á¥ëー¥óÂåÉ½Àï¤Ë¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢Â³¤¯Âè2Àï¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÈÂÐÀï¡£½øÈ×¤Ï¹Å¤µ¤Î¸«¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎÂçµÕÅ¾¤ÎËö¤Ë¸«»ö¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢À¤³¦¥Ð¥ìー¤Ç¤Ï½é¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿º´Æ£¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥µー¥Ö¤ä¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÇÆ²¡¹¤È¤·¤¿Àï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¡¢¥Áー¥à2°Ì¤Î24ÆÀÅÀ¤ò³ÍÆÀ¡£¥Áー¥à¤ÎÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æº´Æ£¤Ï¡¢¡Ö½Ð¤À¤·¤ÇÁê¼ê¤Ë2¥»¥Ã¥È¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤³¤³¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤â¤¦°ìÃÊ³¬¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡Ù¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸À¤¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥Áー¥àÁ´°÷¤Ç1¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¡¢ºÇ¸å¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥Áー¥à¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ãÆ®¤«¤éÆÀ¤¿¼ê¤´¤¿¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥Ð¥ìー½é¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¡Ê½éÀï¤Î¡Ë¥«¥á¥ëー¥óÀï¤Ï³°¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Áー¥à¤Î¹Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¥³ー¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Âè1¡¢2¥»¥Ã¥È¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÀè¼è¤µ¤ì¤¿Ãæ¡¢¸«»ö¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¸«¤»¤¿ÆüËÜ¡£º´Æ£¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Î²ÝÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¡Éé½ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤á¤¤ì¤¿¤È¤³¤í¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼þ¤ê¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¥Ð¥ìー¤Ç¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÇÆÀ¤¿¼ý³Ï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹¹¤Ê¤ë²ÝÂê¤â¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢1ËÜ¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤ò´Þ¤á¸ú²ÌÅª¤Ê¥µー¥Ö¤ÇÆüËÜ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿º´Æ£¡£¼«¿È¤Î¥µー¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¥µー¥Ö¤Ç1ÅÀ¤Ç¤âÂ¿¤¯ÆÀÅÀ¤·¤Æ¡¢¥Áー¥à¤ò¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤Ë¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾¡Íø¤Ø¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¼¡¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¼¡¤Î»î¹ç¤â¥Ïー¥É¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤é¤·¤¤¥Ïー¥É¥ïー¥¯¤ò¸«¤»¤ÆÁê¼ê¤ò¾å²ó¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤ÁÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Åú¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÂ³¤¯Âè3Àï¤Ç¡¢8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î19»þ¤«¤éFIVBÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°8°Ì¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£