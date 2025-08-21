サネックスのシャワージェルのテレビＣＭの動画から取得されたスクリーンショット/ASA/PA

パリ（ＣＮＮ）英国で放送されたボディーケア用品のテレビＣＭをめぐり、英国の広告基準協議会（ＡＳＡ）は２０日、「白い肌の方が黒い肌よりも優れているかのように受け止められる可能性がある」と判断して、放送を禁止したと発表した。

問題となったのは、米日用品大手コルゲート・パーモリーブ傘下のサネックスが販売しているシャワージェルのＣＭ。ＡＳＡによると、このＣＭをめぐって「肌の色が濃い人々に関する否定的な固定観念を助長している」という意見が２人から寄せられた。

６月に放送された問題のＣＭは、皮膚に赤い傷跡がある黒人のモデルと、皮膚が泥に覆われてひび割れたような状態になっているモデルが登場。続いてサネックスの新しいシャワージェルを宣伝する音声が流れ、白人女性がシャワーを浴びる場面に切り替わって、「シャワーするだけで不快感が和らぐ」という宣伝文句が入る。

コルゲート・パーモリーブはこのＣＭについて、多様性への配慮の証しとしてさまざまな肌の色のモデルを登場させたと説明しているという。

テレビＣＭが英国の放送広告規定に準拠しているかどうかを事前に審査するクリアキャストも、この広告はサネックスの包括性を表しているとの見方を示した。

これに対してＡＳＡは、商品の効能を証明するために使用前と使用後の皮膚の状態を比較しているとの主張は受け入れたものの、ＣＭの構成を問題視。「黒い肌をかゆみや皮膚の乾燥と関連付け、問題があって不快な状態として描いているのに対し、白い肌は商品を使って滑らかできれいになり、うまく問題が解決できた状態として描いている」と述べ、放送広告規定に違反して不快感を生じさせる可能性が大きいと指摘した。

ただし「このメッセージにそうした意図はなく、偶然だったように見えることも、視聴者が気付かないこともある」と言い添えている。