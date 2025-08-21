Makuake総合ランキング1位獲得！縦横自在に差せる次世代スリム電源タップ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、省スペース×高機能でスリムボディにAC8口を搭載した縦横自在に差せる高自由度設計の革新的電源タップ「700-TAP082-15BK(USBポート付・1.5m・ブラック)」、「700-TAP082-15W(USBポート付・1.5m・ホワイト)」、「700-TAP082-3BK(USBポート付・3m・ブラック)」、「700-TAP082-3W(USBポート付・3m・ホワイト)」、「700-TAP083-15BK(雷ガード付・1.5m・ブラック)」、「700-TAP083-15W(雷ガード付・1.5m・ホワイト)」、「700-TAP083-3BK(雷ガード付・3m・ブラック)」、「700-TAP083-3W(雷ガード付・3m・ホワイト)」を発売した。
■Makuake総合ランキング1位獲得
本製品はクラウドファンディングサービス「Makuake」にて、2025年6月6日の総合ランキングで堂々の1位を獲得した。想定を大きく上回る数多くの応援購入をいただき、ユーザーの声に支えられて製品化が実現。発売前から高い注目と支持を集めた、話題の電源タップだ。
■自由な差し込み方向でストレスフリー
従来のタップではプラグの形状や方向で使いづらさを感じることが多いが、本製品は縦横自在に挿せる360度対応設計を採用。大型アダプタやL字型プラグでも干渉を気にせず接続でき、オフィスや家庭のあらゆるシーンでスマートに活躍する。
■8口仕様で複数デバイスも余裕
差込口は8個口を搭載し、パソコンやモニター、プリンター、充電器など複数の機器を一度に接続可能だ。USB充電対応モデル(700-TAP082シリーズ)ならさらに効率的で、リモートワークや学習環境でも「これ1台」で電源周りをすっきり整理できる。
■スリムデザインと安定感ある設置性
スリムなボディは机上や隙間への設置に最適。さらに底面には滑り止め加工を施しており、使用中もズレにくい安心設計だ。カラーはブラックとホワイトの2色展開で、インテリアやオフィス空間にも馴染みやすく選びやすい仕様だ。
USB充電対応モデル(700-TAP082シリーズ)
■USB急速充電でスマホ・タブレットも快適(700-TAP082シリーズ)
Type-Cポートは最大33WのPD急速充電に対応。スマートフォンやタブレットはもちろん、軽量ノートPCもスピーディーに充電できる。さらにUSB-AポートはQC3.0対応で、幅広いUSB機器を快適に充電できる点も魅力だ。
■雷ガード対応で大切な機器を守る(700-TAP083シリーズ)
突然の落雷や電源サージから接続機器を保護する雷ガードを搭載。パソコンやテレビ、周辺機器などデリケートな電子機器を安心して使用できる。オフィスや在宅環境でも万一のリスクを軽減し、日常の電源利用をより安全にサポートする。
■製品仕様
■「700-TAP082-15BK（1.5m 8個口）」
■製品仕様
■「700-TAP082-15BK（1.5m 8個口）」
