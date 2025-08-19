仕事後に予定のある日は、スイッチ感あるトップスとペンシルスカートがあれば安心。シアーニットのキャミアンサンブルならデートにも対応♡

シアーニットで彼の視線を奪う準備も万端♪

出典: 美人百花.com

キャミアンサンブル 雰囲気が欲しいデートの日はキャミセットアンサンブルでON・OFFに対応。シアーカーデを羽織れば、オフィスらしい落ち着きに着地♡

出典: 美人百花.com

デートではカーデを肩掛けして、センシュアルに素肌を覗かせて♡

スカート\11,000/アンデミュウ(アダストリア) カーディガン×ニット[セット販売]\18,700/CELFORD ピアス\3,780、時計\18,360/ともにアビステ バッグ\61,600/ケイト・スペード ニューヨーク(ケイト・スペード カスタマーサービス) パンプス\18,150/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店)

掲載：美人百花2025年7月号「夏のスマート美人を叶えるペンシルスカート通勤」

撮影/渡辺謙太郎 スタイリング/井関かおり ヘアメイク/森川誠 モデル/宮田聡子 編集・文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部