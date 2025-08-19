8月も後半に差し掛かり、北海道の短い夏もいよいよフィナーレ。「今年の夏、まだビアガーデンに行けていない……！」という方も大丈夫。まだまだ間に合います！

今回は、それぞれに個性あふれる道内のビアガーデンを厳選してご紹介。定番のビアガーデンはもちろん、愛犬と楽しめる穴場、温泉地で楽しむ風流な一杯まで、きっとあなたにぴったりの場所が見つかるはずです！

1：【～8月24日】北海道ボールパークFビレッジ「The☆HOKKAIDO BEER GARDEN in F VILLAGE」画像：株式会社 ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント

『北海道ボールパークFビレッジ』にて初のビアガーデン『The☆HOKKAIDO BEER GARDEN in F VILLAGE』が開催中！

ビールは、今年40周年を迎えた北海道が誇る『サッポロ クラシック』。さらに、大型ビジョンでファイターズの試合も観戦できます。期間中、同時開催される『北海道肉祭り in F VILLAGE2025』のさまざまな肉料理も一緒に味わうことができますよ！

【詳細情報】

The☆HOKKAIDO BEER GARDEN in F VILLAGE

開催期間：2025年7月26日（土）～8月24日（日）

※8月4日（月）、18日（月）休業

開催場所：WIND PLAZA

営業時間：【デーゲーム】10:00～19:00【ナイター】14:00～20:00【Non-Gameday】11:00～16:00

※予約不要

※イベント利用により営業時間は変更になる可能性があります

※試合日は観戦チケットがなくても利用できます

※雨天開催

※飲食物の持ち込みはできません

2：【～8月31日】札幌PARCO「BBQ BeerGarden THE SUMMER」画像：株式会社パルコ

『札幌PARCO』の屋上にオシャレなビアガーデン『BBQ BeerGarden THE SUMMER』がオープン！

水のせせらぎが涼しげなプールや、ラグジュアリーなソファ席が設置され、雰囲気はまるでカリフォルニアのリゾート地。多彩なグルメとビールを味わいながら、開放的な夏のひとときを楽しむことができますよ！

【詳細情報】

BBQ BeerGarden THE SUMMER

開催期間：2025年7月3日（木）～8月31日（日）

開催場所：北海道札幌市中央区南1条西3-3 札幌PARCO 屋上

営業時間：16:00～23:00（土・日曜・祝日12:00～）

（L.O.コース 21:30、ドリンク 22:30／最終入店 21:30）

3：【～8月31日】札幌パークホテル「パークガーデン」画像：グランビスタ ホテル＆リゾート

『パークガーデン』は、都心にありながら、まるでオアシスのような空間でくつろげるビアガーデン。

グランピング気分を味わえる『テントエリア』や、人工芝生の上で愛犬と一緒に過ごすことができる『ドッグフレンドリーエリア』、昨年新たに誕生し好評を博した『花火エリア』も登場！ 中学生までのこども限定で花火を楽しめる専用エリアも！ 夏休みの思い出づくりにぴったりです。

【詳細情報】

札幌パークホテル パークガーデン

開催期間：2025年6月22日（日）～8月31日（日）

開催時間：【平日】17:00～20:30（L.O. 20:00）【土・日・祝】15:30～20:30（L.O. 20:00）

開催場所：札幌パークホテル 駐車場内特設会場

前売り券：1冊5,000円（800円×6枚、100円×2枚、ワンドリンクチケット×1枚付き）

※10名様以上に限り、時間外の営業も可能。

※雨天時は営業を休止する場合があります。

※ドッグフレンドリーエリアは、公式HPの注意事項をご確認の上、ご利用ください。

※花火エリアは、中学生までの子ども限定。花火は施設内で販売する商品のみ利用可、また専用エリアのみで使用可能です。

※画像はイメージです。

4：【～8月31日】函館湯の川温泉 湯元啄⽊亭「啄木風鈴ビアガーデン」画像：野口観光マネジメント株式会社

100年以上の歴史を持つ松岡庭園が提灯や数多くの風鈴で彩られる『啄木風鈴ビアガーデン』。

今年の夏は『啄木亭納涼祭』とビアガーデンイベントが同時に開催され、お抹茶体験やスーパーボールすくいなどみんなで遊べる様々なイベントが盛り沢山！ 函館市民限定のお得な宿泊プランも登場していますよ！

【詳細情報】

啄木風鈴ビアガーデン

開催期間：2025年7月19日（土）～8月31日（日）

営業時間：18:00～21:00

開催場所：北海道函館市湯川町1丁目18-15 函館湯の川温泉 湯元啄⽊亭 1階ロビー＆松岡庭園

料金：前売りチケットお一人様 3,000円、当日券お一人様 3,500円

5：【～8月31日】ANA クラウンプラザホテル千歳「ビアガーデン 2025 Chef’s Table “とれたて北海道”」画像：ANAクラウンプラザホテル千歳

『ビアガーデン 2025 Chef’s Table “とれたて北海道”』は、地元・千歳で採れた新鮮な野菜や北海道産の旬の食材をふんだんに使用した、世界の料理、北海道の郷土料理、そしてお酒がすすむキャンプ飯など、シェフこだわりの多彩なメニューが並びます。

ドリンクは、ビールやワインに加え、日本名水百選・ナイベツ川湧水の地下水を使用したオリジナル『千歳ハイボール』や、自家製クラフトコーラなど、アルコール・ノンアルコールともに豊富にラインアップ。お酒を飲まない方も楽しめますよ！

【詳細情報】

ビアガーデン 2025 Chef’s Table “とれたて北海道”

開催期間：2025年7月1日（火）～8月31日（日）

営業時間：17:30～21:30 時間制限120分（L.O.30分前）

開催場所：ANA クラウンプラザホテル千歳 ウィング棟1階 オールデイダイニング ハスカップ ザ・ガーデン

料金：大人 6,000円（食事のみ 4,200円）、小学生 3,000円、幼児（3歳以上の未就学児）600円

電話番号：0123-40-2072

6：【～9月15日】さっぽろテレビ塔「さっぽろテレビ塔ビアガーデン」画像：株式会社 札幌振興公社

さっぽろ中心部ど真ん中、『さっぽろテレビ塔』の真下で、今年は“祭”をテーマに、109日間のロングランでビアガーデンが開催中です。

シンプルな食べ飲み放題プランの他、ソムリエが厳選したワインを飲み放題できる『ヒルカラワインブッフェ2025』など多様なプランがラインアップ。定番の味付きジンギスカンはもちろん、北海道産の豚・鶏ジンギスカンや、味付き鹿ジンギスカンに加え、今年の新メニューとして『骨付きラムチョップ』『生ラム肩ロース』なども登場しています！

【詳細情報】

さっぽろテレビ塔ビアガーデン

開催期間：2025年5月30日（金）～ 9月15日（月・祝）

営業時間：

【1stシーズン 5月30日～6月19日】12:00～20:30（L.O.20:00）

【2ndシーズン 6月20日～9月15日】12:00～21:30（L.O.21:00）

お問い合わせ専用電話番号：090-5222-8387（11:30～20:00）

※雨天時・強風時は休業となる場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

年々暑くなってきている北海道の夏。そんな暑さを吹き飛ばしてくれる冷たいビール！ フードやノンアルコールが充実しているビアガーデンも多いのも嬉しいですよね。

ワンちゃんと一緒に過ごせる空間、ファイターズを応援できる場所、リゾート気分に浸れる屋上など……この時期ならではのビアガーデンで夏を満喫てみてはいかがでしょうか？

文／北海道Likers

