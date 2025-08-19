「가능한 한 빨리（カヌンハン ハン パルリ）」の意味は？韓国旅行で使える便利なフレーズ！

旅行で使える韓国語のフレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国旅行をもっと楽しもう。

「가능한 한 빨리（カヌンハン ハン パルリ）」という言葉を聞いたことありますか？

ヒントは、急いでいるときに使う言葉です。

「가능한 한 빨리（カヌンハン ハン パルリ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。