「가능한 한 빨리（カヌンハン ハン パルリ）」の意味は？韓国旅行で使える便利なフレーズ！
旅行で使える韓国語のフレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国旅行をもっと楽しもう。
「가능한 한 빨리（カヌンハン ハン パルリ）」の意味は？
「가능한 한 빨리（カヌンハン ハン パルリ）」という言葉を聞いたことありますか？
ヒントは、急いでいるときに使う言葉です。
「가능한 한 빨리（カヌンハン ハン パルリ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「できるだけ早く、なるべく早く」でした！
「가능한 한 빨리（カヌンハン ハン パルリ）」は、「できるだけ早く、なるべく早く」という意味の韓国語です。
「가능한 한（カヌンハン ハン）」＝「可能な限り・できるだけ」と「빨리（パルリ）」＝「早く」を組みあわせたフレーズですよ。
急いでいるときに、タクシー運転手の人などに言ってみてくださいね！
あなたはわかりましたか？
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてください。
ライター Ray WEB編集部