「가능한 한 빨리（カヌンハン ハン パルリ）」の意味は？韓国旅行で使える便利なフレーズ！

旅行で使える韓国語のフレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国旅行をもっと楽しもう。

「가능한 한 빨리（カヌンハン ハン パルリ）」の意味は？

「가능한 한 빨리（カヌンハン ハン パルリ）」という言葉を聞いたことありますか？

ヒントは、急いでいるときに使う言葉です。

「가능한 한 빨리（カヌンハン ハン パルリ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「できるだけ早く、なるべく早く」でした！

「가능한 한 빨리（カヌンハン ハン パルリ）」は、「できるだけ早く、なるべく早く」という意味の韓国語です。

「가능한 한（カヌンハン ハン）」＝「可能な限り・できるだけ」と「빨리（パルリ）」＝「早く」を組みあわせたフレーズですよ。

急いでいるときに、タクシー運転手の人などに言ってみてくださいね！

あなたはわかりましたか？

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてください。

ライター Ray WEB編集部