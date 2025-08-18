芸能事務所アミューズが１８日、公式サイトで所属俳優の福山雅治を巡る報道について声明を発表した。

フジテレビの第三者員会は３月に公表した調査報告書で、元タレントの中居正広氏の問題の類似事案として他の男性タレントらが関与した不適切事案を指摘。１８日の女性セブンプラスによれば、福山が過去にフジ元専務の大多亮氏が主催した会食で下ネタを口にし、参加した女性アナウンサーが不快な思いをしたという。

女性セブンプラス、同日発売の女性セブンでは福山がインタビューを受け、これについて釈明している。

アミューズも同日、声明を発表。「第三者委員会から、今年３月に、福山雅治のヒアリングへの協力要請をいただいておりました」と明かす。「大多亮氏が主催した懇親会に福山が参加したことがあり、その件に関して、第三者委員会からいくつかのご質問をいただきました」と報告した。

その上で「大多氏が主催した懇親会に本人が出席したことがあることは事実ですが、あくまで仕事先の会食にお招きいただいたとの認識のもと出席させていただいた次第であり、一連のフジテレビ問題で取りざたされているような問題はありませんでした」と断る。ただ、「福山本人の『これはきちんと回答すべきである』という意向もあり、第三者委員会には前向きに協力させていただきました」と説明した。

福山が第三者委のヒアリングを受けた事実を女性セブンの報道前に公表しなかったことについては、「報告書の内容は、その性質上、極めて秘匿性の高いものであったため、懇親会参加者の詮索、特定、誹謗中傷といった個人の生活を脅かすような事態にならないように、こちらから名乗り出ることは控えておりました」と釈明した。

女性セブンから今月、取材申込があり、「一連のフジテレビ問題は社会的関心も大きく、本人からの申し出もあり、齟齬や誤解を招くような報道にならないよう、女性セブンのインタビュー取材を受けさせていただくこととしました」とした。