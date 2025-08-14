医師「5分の加熱では不十分」ホルモンを食べて救急車で運ばれた【ママリ】

病院へ着いてもトイレへは行けず、ギリギリの状態で検査の結果を待つ尾持トモ(@o0omotitomo0o)さん。なんとかトイレに間に合い、伝えられた診断結果は…？過去に配信し反響があったものを再編成しています。『ホルモン食べて救急車を呼んだ話』第4話ごらんください。

昔から焼き肉が大好きな尾持トモ(@o0omotitomo0o)さん。中でも、ホルモンに目がなく、ほぼ毎日食べに行くほどでした。しかしある日、いつものようにホルモンを食べて帰ってくると、徐々に体の調子がおかしくなり、ここから食中毒との闘いが始まります…！

©o0omotitomo0o

©o0omotitomo0o

©o0omotitomo0o

©o0omotitomo0o

©o0omotitomo0o

©o0omotitomo0o

©o0omotitomo0o

©o0omotitomo0o

©o0omotitomo0o

©o0omotitomo0o

涼しいから大丈夫と思いがちですが、実は一番危険な季節だということに驚きです。また、5分間加熱してもホルモンに菌がいる可能性があるとは意外だった方もいるのでは。お肉が丸まってしまう分、火が通りにくいので注意が必要です。



ホルモンの焼き方は分かりやすく参考になるため、これから食中毒にならないためにもぜひ覚えておきたいですね！

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）