スマートに持ち運ぶ旅行の相棒！【サムソナイト】の機内持ち込み対応スーツケースが機能満載でAmazonで販売中！
軽量・拡張・収納力が三拍子揃う！【サムソナイト】のキャリーケースで快適な旅支度を叶える一台がAmazonで販売中！
外装に異素材のファブリックを組み合わせることでプレミアム感を演出した「モメンタス」は、アクセントテープが配されカジュアル＆スポーティな仕上がり。全サイズにエキスパンダブル(拡張)機能を搭載しており、旅先で荷物が増えても安心。フロントには2つのポケットを装備しており、上ポケットには止水ジッパーを採用、下ポケットにはお手持ちの南京錠でロック可能なジッパーを採用しています。内装には小物の整理に便利なメッシュポケット、荷崩れを防ぐクロスストラップを装備。その他にもフラットなTSAロック、持ちやすいサイドハンドル、コーナープロテクション、快適な走行のダブルホイール、背面にキックガードを備えている。
異素材ファブリックを使用した外装がプレミアム感を演出し、スポーティさと高級感を併せ持つ洗練されたデザインになっている。
機内持ち込み可能なコンパクトサイズながら、エキスパンダブル機能で容量を約44Lまで拡張でき、1〜3泊の旅行に最適。
前面ポケットには止水ジッパーやロック対応ジッパーを採用し、貴重品の収納にも安心な設計が施されている。
内装には荷崩れを防ぐクロスストラップやメッシュポケットを完備し、整理しやすく、移動中もスマートに使える。
