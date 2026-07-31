しまむらの神アイテム10選！40代が本気で選んだ大人の高見え夏服
YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ママアクセのゆかりん」が、「【しまむら購入品】夏服10点爆買い！40代が本気で選んだ高見えアイテム♡」と題した動画を公開しました。動画では、しまむらを複数店舗巡って厳選したという、夏に大活躍する高見えアイテム10点と着回しコーディネートを紹介しています。
ゆかりんさんが一番のおすすめとして紹介したのは「ラメラメビスチェ」。シルバーにブラックが混ざったような大人っぽいラメ素材で、VネックとUネックの前後2WAY仕様となっています。「若作りせずに着られる」とお気に入りの様子で、Tシャツとのレイヤードスタイルを提案しました。
また、親指部分にゴールドのメタルパーツがあしらわれたサンダル「HKサムリング ナナメSA」もピックアップ。ベルベット風のリッチな素材感が特徴で、足の甲をしっかりホールドしてくれるため「歩くときにペタペタ音が鳴らない」と実用性の高さも絶賛しています。
さらに、動画の後半では購入品を使った4つのコーディネートを披露。「超ベーシック」と語る透け感のある白いシアーシャツには、ブラウンのワイドパンツやペイズリー柄パンツを合わせた、大人っぽく涼しげなスタイルを提案しました。グレーのリブTシャツとイージーデニムのシンプルな組み合わせには、あえて派手なカラーのバッグやターコイズのネックレスを合わせ、「小物でパンチを効かせる」というこなれ感のある着こなしを実践しています。
今回紹介されたアイテムや小物使いのテクニックは、シンプルになりがちな夏の装いにメリハリを与えてくれそうです。お手頃価格で叶う高見えコーディネートを、ワードローブに取り入れてみてはいかがでしょうか。
ゆかりんさんが一番のおすすめとして紹介したのは「ラメラメビスチェ」。シルバーにブラックが混ざったような大人っぽいラメ素材で、VネックとUネックの前後2WAY仕様となっています。「若作りせずに着られる」とお気に入りの様子で、Tシャツとのレイヤードスタイルを提案しました。
また、親指部分にゴールドのメタルパーツがあしらわれたサンダル「HKサムリング ナナメSA」もピックアップ。ベルベット風のリッチな素材感が特徴で、足の甲をしっかりホールドしてくれるため「歩くときにペタペタ音が鳴らない」と実用性の高さも絶賛しています。
さらに、動画の後半では購入品を使った4つのコーディネートを披露。「超ベーシック」と語る透け感のある白いシアーシャツには、ブラウンのワイドパンツやペイズリー柄パンツを合わせた、大人っぽく涼しげなスタイルを提案しました。グレーのリブTシャツとイージーデニムのシンプルな組み合わせには、あえて派手なカラーのバッグやターコイズのネックレスを合わせ、「小物でパンチを効かせる」というこなれ感のある着こなしを実践しています。
今回紹介されたアイテムや小物使いのテクニックは、シンプルになりがちな夏の装いにメリハリを与えてくれそうです。お手頃価格で叶う高見えコーディネートを、ワードローブに取り入れてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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