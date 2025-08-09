2025年8月5日、香港・尖沙咀の地下鉄に「ちいかわ」とコラボした改札機が登場し、中国のSNS・微博（ウェイボー）で話題になっている。

「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ（通称・ちいかわ）」はナガノ氏が描くウェブ漫画シリーズ。20年に連載が開始されると、小さくてかわいいキャラクターたちとシリアスな世界観のギャップが人気を博している。

そんな「ちいかわ」の大型展覧会「CHIIKAWA DAYS」が、今月1日より香港・尖沙咀にて開催中だ。会場では「衣・食・住・動」の4つのテーマを軸に、名場面を再現したオブジェや、全長約9メートルの巨大インフレータブルバルーンなどが展示されている。

併せて、香港の地下鉄MTRとのコラボレーションも展開されており、ラッピング電車の運行に加え、尖沙咀東駅の一部改札機には「ちいかわ」のデザインが施された。また、改札機にICカードをタッチすると「チイカワ！」と音が鳴る仕様が話題となっている。

これを微博で467万人以上のフォロワーを持つブロガーが紹介すると、ネットユーザーからは「これはかわいすぎでしょ！」「今すぐ香港行きたくなってきた！」「実際に聞いてみたいな〜！このかわいい声を想像するだけでワクワクする！」「このコラボ、分かってる〜！改札口に行くのがこんなに楽しみになるなんて！」とのコメントが寄せられた。

一方で、「ちょっと不気味かも…」「幻聴が聞こえてきた〜！」「気を失いそうになった（笑）」「これは結構うるさいかも（笑）」「聞いてたらちょっと洗脳されそう…」と戸惑う声も寄せられた。（翻訳・編集/岩田）