「今日好き」りんか、シャツワンピから美脚披露「可愛すぎ」「理想のスタイル」と反響
【モデルプレス＝2025/08/09】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していたりんかが9日、自身のInstagramを更新。自身のファンイベントでの様子とともに、美しい脚を披露したシャツワンピ姿を公開した。
【写真】「今日好き」りんか、美脚際立つ衣装姿
りんかは「りんかワールドショップandチェキ会ありがとうございました」とファンイベントの成功を報告。「1部は巻き下ろしで2部はヘアチェンしてツインテにしたんだ」とシャツワンピースから美しい脚を見せ、ミラー越しの自撮りを披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「理想のスタイル」「美脚」「お疲れ様！」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。りんかは「カンヌン編」で植野花道とカップル成立となった。（modelpress編集部）
◆りんか、美脚披露
