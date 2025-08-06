Instagramに投稿されたのは、大型犬3匹がプールで遊んでいた時の出来事です。1匹が溺れたら、すぐに他の2匹が駆けつけて…？投稿は記事執筆時点で2万回再生を突破し、犬同士の友情が感じられる光景に「泣ける」「感動しました」といった声が寄せられています。

【動画：プールで泳いでいる大型犬3匹→1匹が溺れてしまったら、別の犬が…思わず涙が出てしまう『まさかの行動』】

大型犬がプールで溺れたら、別の2匹が駆けつけて…

この日、バーニーズマウンテンドッグの「ふじ」ちゃんと「うみ」ちゃんは、大親友の「アンバー」ちゃんとプールで遊んでいました。

しかしふじちゃんは自分が泳ぐより監督として皆を見守る方が好きで、うみちゃんはプールデビューしたばかりでまだ水が怖いため、アンバーちゃんだけがプールに入って泳ぐ練習をしていたそう。

アンバーちゃんは頑張って泳いでいたのですが、途中で溺れてしまうというハプニングが発生！

必死に犬かきをして、プールサイドにいる飼い主さんに助けを求めにいくアンバーちゃん。するとふじちゃんとうみちゃんが、「大丈夫！？」と一目散に駆けつけたとか。

2匹の駆けつける速さととても心配そうな様子から、アンバーちゃんのことをどれほど大切に思っているかが伝わってきます。

応援が力になり、泳ぎ切ることに成功！

アンバーちゃんがなんとか体勢を立て直してからも、ふじちゃんとうみちゃんはプールサイドに立ち、「頑張れ！」「あと少しだよ！」と声援を送るように見守り続けていたそう。

そんな2匹の応援が力になったようで、アンバーちゃんは「わたし、頑張るね！ゴールで待ってて！」とばかりに、再びプールの端を目指して泳ぎ始めたとか。

アンバーちゃんは諦めずに前へ前へと進み続け、ついにプールの端まで泳ぎ切ることに成功！

もちろんふじちゃんとうみちゃんはゴール地点で待っていて、最後までアンバーちゃんを見守っていたといいます。

大型犬たちの友情に感動

ふじちゃんとうみちゃんの応援がアンバーちゃんに力を与えたように、アンバーちゃんの一生懸命に頑張る姿はふじちゃんとうみちゃんに勇気をくれました。

その後、今まで水を怖がっていたうみちゃんが「わたしも頑張って泳いでみよう」とチャレンジし始め、練習するうちにプールの端までひとりで泳げるようになったとか。

そして最終的にはふじちゃんもプールに入り、3匹は並んで泳ぎ始めたそうです。お互いの頑張っている姿を励みに、ゴールに向かって一生懸命泳ぎ続ける3匹。犬同士の友情と成長が感じられる光景に、投稿者さんは思わず涙したとのこと。

いつまでも3匹が仲良しでいて、お互いの存在が良い影響を与え合うことで一緒に成長していけますように。

この投稿には「ステキな光景。泣いちゃう」「3頭が揃って泳いでる時、声を掛け合ってるみたい」「ホントに優しいですね。見ててウルウルきちゃいました」と感動する人が続出。

またアンバーちゃんの飼い主さんからも、「とっても素敵な親友ができて、アンバーは幸せです」という心温まるコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「fuji.umi82」には、ふじちゃん＆うみちゃん＋双子の子犬「都」ちゃん＆「雅」ちゃんというバーニーズ4姉妹の日常が投稿されています。可愛い姿に笑顔と癒しをもらえるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「fuji.umi82」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。