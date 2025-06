記事のポイントケリングは自動車業界出身のルカ・デ・メオ氏を新CEOに起用し、新たな方向性を模索している。ワービーパーカーは、AIと独自システムを活用し、顧客対応と商品展開の迅速化を図っている。変動する関税への対応として、取引先との信頼関係と柔軟な調達体制を重視している。

AI活用について

関税への対応

Glossy Podcastでは、シニアファッションレポーターのダニー・パリジ氏とインターナショナルレポーターのゾフィア・ズヴィグリンスカ氏が、ファッション業界における主要ニュースをいくつか取り上げた。今回のトピックは3つの大きなニュース。まず、ケリング(Kering)が新たなCEOとしてルカ・デ・メオ氏を起用したこと。彼はファッション業界やラグジュアリー業界ではなく、自動車業界出身であり、ケリングが新たな方向性を急務としているこの時期において、非常にインスパイアされた選択であるといえる。さらに、サッカーの国際統括機関であるFIFAが、自社のラグジュアリーファッションブランドを立ち上げると発表したことについても議論された。そして、フランス上院で可決された法案についても取り上げた。この法案は、シーイン(Shein)やテム(Temu)といったファストファッションブランドに対し、追加課税や広告の禁止を課す内容となっている。番組後半では、編集長のジル・マノフが、ワービーパーカー(Warby Parker)の最高製品・サプライチェーン責任者であるキム・ネムサー氏と対談。このインタビューは、6月初旬にマイアミで開催された年次イベント「Glossy E-Commerce Summit」にて収録されたものだ。ネムサー氏は、同社のオムニチャネル戦略と、AIをどのようにバックエンド業務に統合しているかについて詳しく語った。以下に、内容をわかりやすく編集したハイライトを紹介する。AIは、それが解決しようとしている問題を細かく分解しないと、圧倒されてしまう可能性がある。リテール業界において真っ先に思い浮かぶのは、カスタマーサービス、顧客体験、そしてパーソナライゼーションの強化である。カスタマーサービスについては、テクノロジーをどう活用して改善するかを常に考えている。我々には社内開発の独自システムがあり、これを「ポイント・オブ・エブリシング(Point of Everything)」と呼んでいる。このシステムには、すべての顧客情報が一元的に記録されており、それを我々のアドバイザーが利用できるようにしている。過去に購入した眼鏡から、ほかのデジタルツールを通じて好んだもの・好まなかったものまで、すべての情報が含まれている。顧客がリアルタイムでどのような商品に関心を持っているかを把握できることは、マーチャンダイジングチームにとって非常に有益である。特定のスタイルが頻繁に登場し、何度も注目されていることがわかれば、チームは迅速に行動を起こすことができ、売上データの蓄積を待たずにアクションを起こす判断材料となる。関税は日々変動している。我々が重視しているのは、「今なにをすべきか」ということだ。ひとつ明らかになったのは、ベンダー(取引先)との関係性の重要性である。我々は、ポートフォリオベースを管理しやすい規模に抑えている。ベンダーの拠点も複数の原産国に分散させており、特定の地域に過度に依存することは避けている。これまでベンダーに誠実に対応してきた結果、彼らも誠実に応えてくれている。ベンダーを頼りにし、かつ透明性をもって接している。可能な限りの情報を使って予測を提供しているが、「明日どうなるか分からない」ということも正直に伝えている。これが、変化に対応していくうえで非常に役立っている。[原文:Glossy Podcast: Kering’s new CEO, FIFA’s luxury bid, France’s anti-fast-fashion bill - and a conversation with Warby Parker’s Kim Nemser]Danny Parisi(翻訳・編集:坂本凪沙)